ATP Montpellier - Risultati Day 1

Taberner - Fonte: Twitter Open Sud de France .

Giornata di qualificazioni con un leggero assaggio di 1T in quel di Montpellier, città che ospita l'Open Sud de France, ATP 250. Subito la sorpresa Taberner, che apparirà per la prima volta in un tabellone ATP grazie alla vittoria, mentre non tradiscono le 3 TDS più alte, le quali rispettano il pronostico e si accomodano al tavolo dei 32. Paire e Rublev al 2T. Andiamo a scoprire i risultati odierni.

►Risultati

Court Patrice Dominguez

Sul campo principale, il Court Patrice Dominguez, Yannick Maden affronta Millot per un posto in tabellone. Quarto confronto tra i due, sontuoso 3-0 per il tedesco. Lotta nei primi due set, con il primo parziale che finisce nelle tasche del padrone di casa - nel vero senso della parola, Millot è nato a Montpellier - ed il secondo che vede il teutonico spuntarla al tie-break. Terzo set senza storia, perentorio 6-1. A seguire, sfida tra Norbert Gombos e Ojeda Lara, rispettivamente N°2 e 6 del tabellone di qualificazione; un solo precedente, sul rosso di Ostrava, vinto dallo slovacco. Ed il N°137 ATP conferma il trend positivo contro l'iberico; periodico 62 che lascia spazio esiguo ai commenti. Nel terzo match in programma sfida tra Kenny De Schepper - N°4 -e Munar - N°7. Un unico precedente, giocato agli albori dell'anno in corso nel Challenger di Noumea, con vittoria del transalpino. Dominante il tennista di casa, che ha superato Munar con il punteggio di 61 64.

Spazio poi ai 2 match di 1T. Apre Benoit Paire contro Zverev senior; due precedenti, uno molto datato, 2008, e l'altro del 2017. In entrambi i casi vittorioso l'esperto volleatore teutonico. Paire però ribalta l'inerzia del confronto, e strappa il pass per il 2T grazie ad un doppio 6-4. Stesso risultato tra Andrey Rublev e Garcia-Lopez, con il N°6 del seeding che ha spazzato via nella serata italiana l'esperto spagnolo.

Court 1

Un solo match sul campo 1. Si sfidano Carlos Taberner - N°8 - e Trungelliti, nessun precedente. Altalena di emozioni spalmate su tre set tra due giocatori lontani dalla loro superficie preferita; il primo lo vince l'argentino, nel secondo dilaga Taberner mentre nel 3° - tra break e contro break- ha l'ultima parola il valenciano, che raggiunge per la prima volta in carriera un main draw ATP.