Atp - Si riparte da Montpellier, Sofia e Quito

Jo-Wilfried Tsonga in allenamento a Montpellier. Fonte: Open Sud de France/Twitter

Archiviato il week-end di Coppa Davis, che ha visto disputarsi gli ottavi di finale del World Group, il circuito maschile riprende a macinare tennis con tre tornei Atp di categoria 250, in programma questa settimana a Montpellier, Sofia e Quito.

Montpellier

Si gioca sul veloce indoor a Montpellier, sede dell'Open de Sud de France, appuntamento che lo scorso anno vide trionfare il tedesco Alexander Zverev. Sascha non è in tabellone questa settimana, reduce dalle fatiche australiane di Coppa Davis, e la testa di serie numero uno è dunque il belga David Goffin, atteso a un secondo turno complicato con Gilles Simon (alla prima contro il qualificato tedesco Yannick Maden). Il francese Lucas Pouille è il numero due del seeding, con un bye a disposizione, esattamente come il connazionale Jo-Wilfried Tsonga (3) e come il bosniaco Damir Dzumhur (4). Completano il lotto delle teste di serie l'altro francese Richard Gasquet (all'esordio contro il pericoloso Daniil Medvedev), il giovane russo Andrey Rublev, lo spagnolo David Ferrer e il giapponese Yuichi Sugita. Tra i giovani in gara, anche Karen Kachanov e Stefanos Tsitsipas.

Sofia

Assente Grigor Dimitrov, vincitore lo scorso anno, nel torneo che si disputa sul cemento della capitale bulgara. La testa di serie numero uno è dunque Stan Wawrinka, l'elvetico alla ricerca della miglior condizione dopo tanti mesi di assenza e dopo il flop di Melbourne. In tabellone da teste di serie anche il francese Adrian Mannarino, il lussemburghese Gilles Muller, il tedesco Philipp Kohlschreiber, l'olandese Robin Haase, il serbo Viktor Troicki e il russo Evgeny Donskoy. In campo per i colori italiani Andreas Seppi, atteso all'esordio dal veterano russo Mikhail Youzhny.

Quito

Si cambia continente, finendo in Sudamerica, per trovare la terra rossa, nella cornice di Quito, capitale dell'Ecuador. Torneo per specialisti, zeppo di spagnoli, a cominciare dalle prime due teste di serie, Pablo Carreno Busta e Albert Ramos-Vinolas. Seguono il francese Gael Monfils, vincitore a Doha, e l'italiano Paolo Lorenzi, con i migliori otto completati dall'argentino Horacio Zeballos, dal dominicano Victor Estrella Burgos, dal croato Ivo Karlovic e dal cileno Nicolas Jarry. Diversi gli italiani presenti: oltre a Lorenzi, spazio infatti a Federico Gaio, Stefano Travaglia, Alessandro Giannessi e Marco Cecchinato.