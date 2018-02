ATP Montpellier, il programma di martedì

A Montpellier, seconda giornata di tennis. Il programma, a livello di singolare, prevede cinque partite, tutte sul campo principale. Una sola testa di serie sul rettangolo, David Ferrer, non prima delle 20.30, incrocia la racchetta con Karen Khachanov. Approccio positivo con la corrente stagione per il veterano spagnolo, bravo ad issarsi fino alla semifinale a Auckland. Scivolone immediato invece a Melbourne, battaglia lunga 5 set con A.Rublev. Khachanov è tennista che, in questo contesto, può creare diversi patemi a Ferrer.

Sono quattro i giocatori di casa oggi impegnati. Il primo è Chardy - secondo match, non prima delle 14 - atteso al duello con il greco Tsitsipas. Curiosità, si tratta del terzo confronto tra i due, un successo per parte a Brest. Eliminazione prematura per il transalpino nello slam australiano, disco rosso con Sandgren al 1T. L'eterno Benneteau, in tabellone grazie a una wild card, trova Ricardas Berankis, lituano reduce dalla finale nel Challenger di Rennes - anche in quel caso superficie veloce e partite al coperto.

Infine, Gilles Simon. Splendido a Chennai - semifinale perfetta con Cilic e successiva replica con Anderson - in difetto a Sydney e all'Australian Open, cerca qui conferme. Il suo torneo inizia con Maden. Per il tedesco, W con Millot in sede di qualificazione. Ad Anversa, nel 2016, 63 62 Simon.

COURT PATRICE DOMINGUEZ STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Carlos Taberner VS (Q) Norbert Gombos

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD Jeremy Chardy VS Stefanos Tsitsipas

1ST RD (PR) Ricardas Berankis VS (WC) Julien Benneteau

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Gilles Simon VS (Q) Yannick Maden

NOT BEFORE 8:30 PM

1ST RD Karen Khachanov VS (7) David Ferrer