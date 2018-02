ATP Quito - Il programma di martedì, due italiani in campo - Tenis Latitud Cero Twitter

A Quito, sventola il vessillo italiano. Ieri, l'impresa di Stefano Travaglia - tre set di selvaggia intensità per piegare Pablo Andujar - oggi due azzurri in cerca di successo. Sul campo n.1, alle 18, Federico Gaio affronta Carballes Baena. Due i precedenti, entrambi favorevoli allo spagnolo. Due incontri a livello Challenger, questo il primo duello in un contesto di livello superiore. Provengono dal labirinto di qualificazione, nobile il cammino di Gaio, bravo a domare in tre Giannessi con due tie-break - in precedenza sigillo con Dutra Silva. Al termine, tocca a Marco Cecchinato, chiamato a sciogliere l'interrogativo Melzer. Nel 2016, W a Como per Cecchinato, a caccia di riscatto dopo le prestazioni di Chennai e Melbourne.

Sul campo principale, la quinta testa di serie, Horacio Zeballos. L'argentino, domato da Fognini nello slam d'Australia, trova Thiago Monteiro. Hanfmann scruta la wild card Roberto Quiroz, mentre Facundo Bagnis - assolo con Joao Souza per conquistare una casella nel main draw - pesca Nicolas Jarry, prospetto da seguire con attenzione. Infine, il colosso croato Ivo Karlovic. Prova ad ottenere buoni risultati anche sulla terra, superficie che inibisce parzialmente la sua bruta forza. Escobedo il rivale di giornata.

Il programma (Italia +6 ore)

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (5) Horacio Zeballos VS Thiago Monteiro

1ST RD Yannick Hanfmann VS (WC) Roberto Quiroz

NOT BEFORE 6:30 PM

1ST RD (Q) Facundo Bagnis VS (8) Nicolas Jarry

1ST RD Ernesto Escobedo VS (7) Ivo Karlovic

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Roberto Carballes Baena VS (Q) Federico Gaio

1ST RD Gerald Melzer VS Marco Cecchinato