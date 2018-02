ATP Sofia - Il programma di martedì - Sofia Open Facebook

In attesa dei principali protagonisti, Sofia propone una giornata dedicata ad incontri di primo turno. Stuzzica, per diversi motivi, il pacchetto serale. Sul campo principale, riflettori sulla wild card Adrian Andreev. Classe 2001, sbarca nel circuito ATP. 16 anni, licenza di stupire contro il più quotato Istomin. Al termine, l'indecifrabile Gulbis. Tappa di avvicinamento a Rennes, qui in Bulgaria due firme in sede di qualificazione. Tre set e tre tie-break con Sonego, replica senza macchia con Florian Mayer. Attende Troicki, sesta testa di serie - 2T a Melbourne, KO con Kyrgios.

Nella sessione diurna, invece, due partite. Stakhovsky gioca con il qualificato Mirza Basic, mentre un altro talento bulgaro incombe poco dopo. Alexander Donski, qualche anno in più del citato connazionale, sfida Klizan - fatale a Caruso nel 2T di qualificazione. Sul campo n.1, infine, Kovalik. Approccio con Napolitano, seconda fermata con Otte per ottenere un biglietto per il main draw. Rodato, prova a pescare in fallo Albot.

Il programma (Italia -1)

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Sergiy Stakhovsky VS (Q) Mirza Basic

1ST RD (Q) Martin Klizan VS (WC) Alexander Donski

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD (WC) Adrian Andreev VS Denis Istomin

1ST RD (Q) Ernests Gulbis VS (6) Viktor Troicki

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Jozef Kovalik VS Radu Albot