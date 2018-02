Atp, i risultati della seconda giornata a Montpellier e Sofia

Fonte: Open Sud de France/Twitter

Seconda giornata di tennis a Montpellier e Sofia, dove sono in corso di svolgimento due tornei Atp 250 sul veloce (indoor in Francia, cemento in Bulgaria). Si sono disputati oggi ancora incontri di primo turno, con diverse teste di serie rimaste ai box.

Montpellier

A Montpellier va subito fuori la wild card di casa Julien Benneteau. L'esperto giocatore transalpino cade infatti in due set contro il lituano Ricardas Berankis. Non sbaglia invece un altro francese, Jeremy Chardy, che supera in rimonta il giovane greco Stefanos Tsitsipas, piegato con lo score di 7-5 al quinto. In apertura di programma, vittoria dello spagnolo Carlos Taberner, in due set sullo slovacco Norbert Gombos, in una sfida tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni. In sessione serale, ecco Gilles Simon, opposto al tedesco Yannick Maden, e lo spagnolo David Ferrer, impegnato contro il russo Karen Kachanov. Domani in campo Richard Gasquet, David Goffin e Andrey Rublev. I risultati:

Berankis - Benneteau (WC) 6-3 7-6(6)

Chardy - Tsitsipas 4-6 7-5 7-5

Taberner (Q) - Gombos (Q) 7-6(5) 7-6(1)

Sofia

A Sofia escono subito di scena i due qualificati bulgari impegnati oggi. Sconfitti infatti sia Alexander Donski che Adrian Andreev, entrambi wild card, k.o. rispettivamente con il qualificato slovacco Martin Klizan e con l'uzbeko Denis Istomin. Al secondo turno il bosniaco Mirza Basic, che piega agevolmente il lucky loser tedesco Florian Mayer, e lo slovacco Josef Kovalik, che regola con un doppio 6-3 il macedone Radu Albot. In sessione serale in campo il lettone Ernests Gulbis, alle prese con la testa di serie numero sei del seeding, il serbo Viktor Troicki. Domani di scena l'azzurro Andreas Seppi, che se la vedrà con il russo Mikhail Youzhny. I risultati:

Klizan (Q) - Donski (WC) 7-5 6-1

Andreev (WC) - Istomin 3-6 4-6

F. Mayer (LL) - Bazic (Q) 4-6 1-6

Kovalik (Q) - Albot 6-3 6-3