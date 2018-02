ATP Montpellier, il programma di mercoledì. Debutta Goffin - Open Sud de France Twitter

A Montpellier, si completa il primo turno, il torneo entra nel vivo. Gli incontri in programma sono addirittura sette, diluiti su due campi. Si parte come di consueto alle 12, sul rettangolo principale spazio al qualificato De Schepper e a Herbert. 3-1 per il secondo nel conto dei precedenti, ultimo incrocio lo scorso anno a Ortisei. Sul campo n.1, alla stessa ora, Sugita, reduce dal confronto in Davis con l'Italia - successo azzurro per 3-1, ma W Sugita con Seppi - trova Millman. Al termine di questo confronto, riflettori su Hemery e Bemelmans, mentre sul Patrice Dominguez è tempo di apprezzare l'istrionico Brown. Sfida il padrone di casa Mahut, match da seguire.

Il livello, sul campo principale, si alza notevolmente nel pomeriggio. Richard Gasquet - quinta testa di serie, a Melbourne fermato da sua maestà Federer - si oppone a Daniil Medvedev, un Next Gen con colpi definitivi. Non prima delle 19, David Goffin. A Londra, teatro delle Finals, un capolavoro per cancellare Federer, prima della resa, nell'atto conclusivo, al cospetto di Dimitrov. In Australia, nel primo slam del 2018, scivolone con Benneteau. Da valutare condizione fisica e stato tennistico. Scruta Simon, veterano francese bravo a reprimere qui Maden. Lo scorso anno, a Shanghai, sigillo Simon - 76 63.

Epilogo con Rublev. Bombardiere russo, 20 anni, pesca Chardy, battuto nei tre precedenti appuntamenti, sempre a livello Challenger. Nel 2017, 2-0 Rublev, partite a Irving e Rennes. Parte favorito.

COURT PATRICE DOMINGUEZ STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Kenny De Schepper VS Pierre-Hugues Herbert

NOT BEFORE 2:00 PM

1ST RD Dustin Brown VS Nicolas Mahut

1ST RD Daniil Medvedev VS (5) Richard Gasquet

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (1) David Goffin VS Gilles Simon

NOT BEFORE 8:30 PM

2ND RD (6) Andrey Rublev VS Jeremy Chardy

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (8) Yuichi Sugita VS (PR) John Millman

1ST RD (WC) Calvin Hemery VS Ruben Bemelmans