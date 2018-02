ATP Quito, si riparte dopo la pioggia - Tenis Latitud Cero Twitter

La pioggia contamina il programma a Quito. Due soli incontri in archivio nella giornata di ieri, brutte notizie per il tennis tricolore. Gaio cede il passo e saluta all'alba della competizione. Salta a sorpresa anche Zeballos, fermato dal brasiliano Monteiro. Nella giornata odierna, sono in agenda cinque confronti. Escobedo e Karlovic, in una situazione di sostanziale equilibrio, ripartono sul campo principale alle 18 italiane. Al termine, spazio al match tra Hanfmann e la wild card Roberto Quiroz.

Sempre alle 18, sull'uno, Nicolas Jarry, ottava testa di serie, gioca con Facundo Bagnis, qualificato argentino in grado di proporre il meglio sulla terra. Sul due, invece, il primo profilo di casa Italia. Marco Cecchinato trova Gerald Melzer, pronostico aperto. Infine, sul quattro, Alessandro Giannessi. Dopo la caduta in sede di qualificazione, il rientro da lucky loser. Oltre la rete Polansky, capace in stagione di strappare un posto nel main draw di Melbourne. Sul rosso, Giannessi può giocarsi la partita e perché no conquistare una preziosa vittoria.

Il programma (Italia +6)

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Ernesto Escobedo VS (7) Ivo Karlovic

FOLLOWED BY / TBF 5/4

1ST RD Yannick Hanfmann VS (WC) Roberto Quiroz

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (Q) Facundo Bagnis VS (8) Nicolas Jarry

COURT 2 STARTS AT 12:00 NOON / TBF 0/1

1ST RD Gerald Melzer VS Marco Cecchinato

COURT 4 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (LL) Alessandro Giannessi VS Peter Polansky