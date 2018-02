ATP Sofia - Il programma di mercoledì, c'è Seppi - Twitter Federtennis

A Sofia, inizia l'avventura di Andreas Seppi. Un approccio con il 2018 positivo per l'azzurro, capace di raggiungere il quarto turno a Melbourne. In Davis, stop con Sugita dopo una maratona lunga cinque set. Sconfitta indolore, assolo tricolore. Seppi entra nel torneo con Youzhny, giocatore in parabola discendente ma sempre temibile. 1T in sede slam, a seguire il challenger di Rennes, non sembra al meglio. Il match è in programma sul centrale, al termine del confronto tra Haase - quinta testa di serie - e Copil. Per l'olandese, semifinale a Auckland, disco rosso con Bautista Agut.

Nel tardo pomeriggio, il cipriota Baghdatis incrocia la racchetta con Kukushkin, chiude Kohlschreiber. Il tedesco si oppone a Basic, bosniaco in grado di travolgere, al primo turno, Florian Mayer.

Sull'uno, tre partite. Djere gioca con Kavcic, il tunisino Jaziri duella con Marterer, epilogo con Lacko. Deve superare l'ostacolo Kovalik, puntuale nel controllare Napolitano e Otte in sede di qualificazione.

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (5) Robin Haase VS Marius Copil

1ST RD Mikhail Youzhny VS Andreas Seppi

NOT BEFORE 6:00 PM

1ST RD Marcos Baghdatis VS Mikhail Kukushkin

2ND RD (4) Philipp Kohlschreiber VS (Q) Mirza Basic

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Laslo Djere VS Blaz Kavcic

1ST RD Maximilian Marterer VS Malek Jaziri

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD Lukas Lacko VS (Q) Jozef Kovalik