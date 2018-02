Atp Montpellier, ok Gasquet. A Sofia bene Seppi

Richard Gasquet. Francois Charbonnel/Twitter

Iniziano a entrare in scena i migliori giocatori dei rispettivi tabelloni a Montpellier e Sofia, appuntamenti Atp 250, in corso di svolgimento sul veloce del Sud della Francia e della capitale bulgara.

Sofia

A Sofia buon esordio di Andreas Seppi. L'altoatesino approda infatti al secondo turno, dove domani troverà il lussemburghese Gilles Muller (testa di serie numero tre), dopo aver battuto in due set il veterano russo Mikhail Youzhny. Subito fuori invece l'olandese Robin Haase, reduce dalle fatiche di Coppa Davis in Francia e qui numero cinque del tabellone, battuto a sorpresa dal romeno Marius Copil. Il serbo Blaz Kavcic fa suo il derby tutto serbo con il connazionale Laslo Djere, mentre il tedesco Maximilian Marterer si sbarazza del tunisino Malek Jaziri. Fuori l'altro azzurro Salvatore Caruso, eliminato in due set dal cipriota Marcos Baghdatis. In sessione serale, spazio al tedesco Philipp Kohlschreiber contro il bosniaco Mirza Basic. I risultati:

Marterer - Jaziri 7-6(3) 6-4

Haase (5) - Copil 6-7(5) 4-6

Djere - Kavcic 4-6 4-6

Youznhy - Seppi 3-6 4-6

Baghdatis - Caruso (LL) 7-6(4) 6-3

Montpellier

Non c'è stata storia a Montpellier nel match più atteso della sessione diurna, che vedeva incrociarsi Richard Gasquet e Daniil Medvedev. Il francese ha infatti dominato la sfida, chiudendo i conti rapidamente, con lo score di 6-0 6-3. Avanti anche altri due giocatori di casa, Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut: Herbert ha piegato al terzo il connazionale Kenny De Schepper, mentre Mahut ha approfittato del ritiro del tedesco Dustin Brown, k.o. quando era avanti di un set e di un break. Fuori invece la testa di serie Calvin Hemery, sconfitto nettamente dal belga Ruben Bemelmans. Approda agli ottavi di finale il giapponese Yuichi Sugita, in rimonta sull'australiano John Millman. In sessione serale sfida interessante tra David Goffin e Gilles Simon. A seguire, il russo Andrey Rublev contro un altro francese, Jeremy Chardy. I risultati:

Hemery (WC) - Bemelmans 1-6 2-6

De Schepper (Q) - Herbert 6-7(4) 7-6(5) 4-6

Medvedev - Gasquet (5) 0-6 3-6

Brown - Mahut 7-6(2) 5-2 ritiro

Sugita (8) - Millman 5-7 6-3 6-4