ATP - Federer dirotta a Rotterdam, obiettivo N°1

Come un fulmine a ciel sereno. Roger Federer accetta la WC offertagli dall'ATP 500 di Rotterdam, l'ABN AMRO World Tennis Tournament, e prepara ufficialmente l'assalto al trono di Nadal. Il tennista basilese vola in Olanda per cancellare i 155 di disavanzo dalla prima posizione, puntando al titolo di N°1 più anziano della storia. Supererebbe così Agassi, detentore di tale titolo, issatosi in vetta alla veneranda età di 33 e 3 mesi circa. Una scelta azzardata, rischiosa, che però sposa il pensiero dell'elvetico, il quale vuole sì tornare sul gradino più alto del podio, ma anche preservarsi - per quanto possibile - per il Sushine Double - Indian Wells e Miami, dove difende 2000 punti - in onda a Marzo. Dubai, a tal proposito, cadeva troppo a ridosso della doppietta americana.

La notizia è trapelata nel tardo pomeriggio, con le prime indiscrezioni che sono campeggiate su Twitter. Poi Rene Stauffer - biografo ufficiale di Federer - e Richard Krajicek - siamo molto felici di avere Roger con noi. Ha deciso all'ultimo momento di venire, e siamo felici di accoglierlo dopo il risultato pazzesco che ha conseguito agli Australian Open. E' la ciliegina sulla torta del nostro torneo - hanno confermato l'ufficiosità della notizia, resa ufficiale dal sito di Federer: "Roger ha deciso di partecipare alla 45° edizione del torneo di Rotterdam, che inizierà il 12 Febbraio. Sarà la 9° apparizione, qui ha vinto nel 2005 e nel 2012". Il comunicato proseguiva poi con le parole dello stesso: "Il torneo è speciale per me. Ricordo che giocai qui per la prima volta nel 1999 e fu uno dei primi eventi che mi consentì di giocare ad alti livello. Sono contento di festeggiare con voi la 45° edizione del torneo."

A Rotterdam troverà molti big: da Dimitrov a Zverev passando per Tsonga e Kyrgios. Senza dimenticare Wawrinka, pur sempre pericoloso anche se lontano dalla forma migliore.