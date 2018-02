ATP Montpellier, il programma di giovedì

ATP Montpellier, il programma di mercoledì - Open Sud de France Twitter

L'Open Sud de France propone oggi sei incontri, utili a completare il programma di secondo turno. A dominare la scena sono i tennisti di casa, presenti in quattro dei sei match in agenda. Sono addirittura due i confronti in salsa francese, entrambi sul campo centrale. Richard Gasquet, quinta testa di serie, atteso protagonista dopo il debutto convincente con il Next Gen Medvedev, incrocia la racchetta con Herbert, reduce dal primo turno con De Schepper. Jo Tsonga - ottimo epilogo lo scorso anno - cerca invece le prime risposte nel 2018 con Mahut. Bye d'esordio per Tsonga, a un passo dal baratro Mahut - sotto 76 52 con Brown, prima del ritiro di quest'ultimo.

Il primo incontro in programma, alle 12, è quello tra Berankis e Khachanov, mentre non prima delle 19 tocca a Lucas Pouille, presente qui grazie a una wild card. Sorpreso a Melbourne da Bemelmans, trova l'astro nascente Taberner. Percorso di qualificazione e primo turno con Gombos, parte in difetto ma può sorprendere. Infine, Benoit Paire, croce e delizia. Gioca con Millman. A rifinire il programma, sul campo n.1, la partita tra il bosniaco Dzumhur - quarta forza del torneo - e il citato Bemelmans - 61 62 a Hemery.

Il programma

COURT PATRICE DOMINGUEZ STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (PR) Ricardas Berankis VS Karen Khachanov

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD Pierre-Hugues Herbert VS (5) Richard Gasquet

2ND RD Nicolas Mahut VS (3) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (Q) Carlos Taberner VS (2) WC Lucas Pouille

NOT BEFORE 8:30 PM

2ND RD (PR) John Millman VS Benoit Paire

COURT 1 STARTS AT 1:00 PM

2ND RD (4) Damir Dzumhur VS Ruben Bemelmans