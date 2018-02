ATP Sofia - Il programma di giovedì: Seppi - Muller, c'è Wawrinka

ATP Sofia - il programma di mercoledì: Seppi - Muller, c'è Wawrinka

Diversi i motivi di interesse per seguire il giovedì bulgaro. A Sofia, un alfiere azzurro introduce il programma. Andreas Seppi punta a ribaltare il pronostico, deve superare Gilles Muller per raggiungere i quarti. Il lussemburghese comanda la rivalità con un'incollatura di vantaggio - 4-3 - e ha dalla sua le ultime tre sfide. Su questa superficie, difficile arginare la potenza di Muller - servizio e chiusura - ma Seppi può far leva sull'ottimo momento di forma. Nessun problema con Youzhny, in precedenza buone cose a Melbourne. Al termine, spazio a Istomin e Troicki.

Marcos Baghdatis, fatale a Caruso (ripescato da LL nel main draw), affronta Mannarino, seconda testa di serie. Per il francese, quarti a Sydney e terzo turno nel primo slam del 2018 (stop con Thiem), si tratta del primo impegno a Sofia. Non prima delle 18, invece, Stan Wawrinka. Riflettori sullo svizzero, al vaglio la sua condizione. Non può essere al top, deve ritrovare ritmo e colpi. Accenno a Melbourne, 2T con Sandgren, fondamentale, per il circuito, ripescare il miglior Wawrinka. Due i precedenti con Klizan, entrambi favorevoli all'elvetico - Australian Open 2017 e Casablanca 2010. Lo slovacco raggiunge il match dopo il sigillo con Donski - 75 61.

Sul campo n.1, infine, Joao Sousa - Marterer e Copil - Kavcic.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Andreas Seppi VS (3) Gilles Muller

2ND RD Denis Istomin VS (6) Viktor Troicki

2ND RD Marcos Baghdatis VS (2) Adrian Mannarino

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (1) Stan Wawrinka VS (Q) Martin Klizan

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Maximilian Marterer VS (7) Joao Sousa

2ND RD Marius Copil VS Blaz Kavcic