ATP Quito - Il programma di giovedì, tre azzurri in campo

Il padrone di casa, almeno in termini di recenti risultati, apre il giovedì di Quito. Estrella Burgos, pluridecorato da questa parti, alle 18 ora italiana sfida Gerald Melzer. Successo d'avvio con Bellucci, difficile scommettere contro il domenicano, capace qui di trovare nuova linfa. Terra battuta, quindi Spagna. Albert Ramos Vinolas è la seconda testa di serie ed inizia la sua campagna contro la wild card Quiroz - 76 63 a Hanfmann. Pablo Carreno Busta, invece, trova il qualificato Martin. Entrambi partono in netto vantaggio. Nel mezzo, Gael Monfils. Duella con il norvegese Ruud, capace di buone cose nella stagione in archivio. Titolo a Doha, stop a Melbourne con Djokovic, il transalpino rientra nel pacchetto dei favoriti.

Sono tre gli italiani oggi impegnati. Paolo Lorenzi, dopo il bye d'esordio, pesca Carballes Baena, fatale a Gaio. Un precedente tra i due, a Kitzbuhel nel 2016. Doppio 62 Lorenzi. Cerca, sulla superficie prediletta, l'ennesimo cambio di passo. Travaglia deve sciogliere l'interrogativo Jarry. Dopo la maratona con Andujar, altro incontro di spessore. Infine Giannessi, eliminato in sede di qualificazione da Gaio e ripescato poi nel tabellone principale. W con Polanski per cogliere un'opportunità, ora Thiago Monteiro - assolo con Zeballos.

Ultima il programma il colosso Karlovic. Campo n.1, osserva la WC Moutet. Match in agenda dopo la contesa tra Lorenzi e Carballes Baena.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (6) Victor Estrella Burgos VS Gerald Melzer

2ND RD (WC) Roberto Quiroz VS (2) Albert Ramos-Vinolas

2ND RD Casper Ruud VS (3) Gael Monfils

NOT BEFORE 6:30 PM

2ND RD (1) Pablo Carreno Busta VS (Q) Andrej Martin

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (4) Paolo Lorenzi VS (Q) Roberto Carballes Baena

2ND RD (WC) Corentin Moutet VS (7) Ivo Karlovic

COURT 2 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Stefano Travaglia VS (8) Nicolas Jarry

2ND RD Thiago Monteiro VS (LL) Alessandro Giannessi