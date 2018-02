ATP Montpellier - Pouille asfalta Taberner

La crescita di un giovane alle prime armi passa anche per questi match. Carlos Taberner subisce l'ira funesta di Lucas Pouille, che passeggia beatamente sulle sue spoglie. Ai QF del 500 di Montpellier troverà il vincente del match tra Millman e Paire, in programma tra poco.

Due ace e due prime. Inizia così la partita di Pouille, che mette subito le carte in tavola contro Taberner. L'iberico, però, assorbe il colpo e ripaga il suo contendente con la stessa moneta, sciorinando una prima potente e profonda che gli permette di pareggiare i conti. L'equilibrio dura poco, poiché Pouille ritrova la sua classica aggressività in risposta e mette pressione ad un Taberner che non trova profondità ed angoli con il dritto in uscita dal servizio. Si guadagna una palla break, e la trasforma, spingendo con il dritto anomalo e perfezionando l'attacco sotto rete. Break. Si gioca soltanto nei turni di battuta dell'iberico, e Pouille appare implacabile. Replica lo stesso producente spartito due game più tardi, rispondendo perfettamente e muovendo Taberner come fosse un burattino; lo fucila con dritti e rovesci mortiferi, lo sballotta da lato a lato ed inibisce anche la sua arma per eccellenza, la difesa. E' un fiume in piena il N°17 ATP, il quale lo ricopre di vincenti. Tiene la battuta, e vince il primo set 61.

Taberner è in apnea, è costretto a chiudere subito lo scambio per non essere preso in controtempo. La preparazione discretamente lavorata dei colpi lo costringe a giocare senza le tempistiche giuste, e gli errori aumentano. Pouille va a palla break, non capitalizza l'occasione e permette a Taberner di tornare a respirare. Dura poco l'ossigeno, poiché il tennista d'oltralpe riprende da dove aveva lasciato; Taberner non mette più la prima, Pouille cuce la mattanza attaccando la seconda. Altro giro, altro break. Il colpo finale il francese lo sferra nel 6° game, quando riesce a venire a capo di un 15 grazie ad una difesa poderosa - frontal tweener con lob annesso - che gli ha regalato il punto. Il valenciano si scioglie, non senza aver ricevuto un caloroso saluto dal pubblico. Game, set and match Pouille.

(2/WC) L. Pouille b. (Q) C. Taberner 61 62