Atp Montpellier, avanti Gasquet e Tsonga. Sofia, fuori Seppi e ok Wawrinka

Jo-Wilfried Tsonga. Fonte: Twitter

Giovedì dedicato agli ottavi di finale a Sofia e Montpellier, sede di due tornei Atp 250, che si disputano sul veloce della capitale bulgara e della città del sud-est della Francia

Sofia

Esce di scena con tanti rimpianti a Sofia Andreas Seppi. L'altoatesino si arrende infatti al lussemburghese Gilles Muller, testa di serie numero tre, in un match perso in rimonta, in cui sono risultati decisivi i tie-break di secondo e terzo set. Ai quarti Muller affronterà il romeno Marius Copil, che oggi si è sbarazzato senza patemi del serbo Blaz Kavcic. Fuori al debutto il francese Adrian Mannarino, numero due del seeding, k.o. contro il cipriota Marcos Baghdatis (che vince in rimonta e domani sfida lo slovacco Kovalik), mentre si salva al tie-break del terzo set il serbo Viktor Troicki contro l'uzbeko Denis Istomin, e ora è atteso da Stan Wawrinka. L'elvetico, testa di serie numero uno, ha infatti vinto al terzo contro lo slovacco Martin Klizan. Avanza anche il tedesco Maximilian Marterer, che fa fuori Joao Sousa: ai quarti sfida al bosniaco Mirza Basic. I risultati:

Wawrinka (1) - Klizan (Q) 4-6 6-2 6-3

Istomin - Troicki (6) 6-7(4) 6-1 6-7(5)

Marterer - Sousa (7) 7-5 7-6(6)

Copil - Kavcic 6-2 6-2

Seppi - Muller (3) 6-4 6-7(5) 6-7(2)

Baghdatis - Mannarino (2) 6-7(4) 6-3 6-1

Montpellier

A Montpellier il programma del campo centrale si apre con la vittoria in due set del giovane russo Karen Kachanov sul lituano Ricardas Berankis (domani sfida in quarti con David Goffin). Bene i giocatori di casa: Richard Gasquet piega al terzo la resistenza del connazionale Pierre-Hugues Herbert, esattamente come Jo-Wilfried Tsonga, che doma al tie-break decisivo il compagno di doppio di Herbert, Nicolas Mahut. In sessione serale Lucas Pouille annichilisce lo spagnolo Carlos Taberner, imitato da Benoit Paire, che non lascia scampo all'australiano John Millman. Sul campo numero uno esordio con vittoria per Damir Dzumhur, il bosniaco che ha regolato in due set il belga Ruben Bemelmans. Domani i quarti: spicca il match tra Tsonga e Rublev, mentre Gasquet se la vedrà proprio con Dzumhur e Pouille sarà impegnato in un derby con Paire. I risultati:

Berankis - Kachanov 2-6 6-7(11)

Dzumhur (4) - Bemelmans 7-5 6-4

Herbert - Gasquet (5) 6-7(3) 7-5 3-6

Mahut - Tsonga (3) 6-7(3) 7-6(3) 7-6(4)

Millman - Paire 4-6 6-7(4)

Taberner (Q) - Pouille (2) 1-6 2-6