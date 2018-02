ATP Montpellier - Il programma dei quarti - Andrey Rublev Twitter

Tempo di quarti di finale sul veloce indoor di Montpellier. La prima testa di serie - David Goffin - introduce il programma di singolare. Debutto senza macchia con Simon, il folletto di Rocourt attende Khachanov, reduce dalle contese con Ferrer e Berankis. Tre partite lo scorso anno, 2-1 Goffin il bilancio. Un solo passaggio su superficie rapida, sigillo belga. Richard Gasquet, dopo l'ottimo avvio con il Next Gen Medvedev e il match non semplice con il connazionale Herbert, deve sciogliere l'interrogativo Dzumhur. Possibili sorprese.

Non prima delle 19, Jo Wilfried Tsonga. Chiusura di 2017 di spessore, scivolone in suolo australiano. Subito fuori Jo nel primo slam dell'anno. Nel giardino di casa, incrocia la racchetta con Rublev, altro prospetto di sicuro avvenire. Intoccabile con Chardy - 62 61 - Rublev punta a fermare il più navigato rivale - Tsonga non appare al meglio, tre tie-break per piegare Mahut. A rifinire il tutto, derby in salsa francese. L'indecifrabile Paire, talento ribelle, scruta Lucas Pouille, al via grazie a una wild card. Tre giochi concessi a Taberner, questo il biglietto da visita di Pouille. Un turno in più per Paire, battuto nei due precedenti - sull'erba di Stoccarda lo scorso anno e nel 2015 sul rosso di Amburgo.

Il programma

NOT BEFORE 2:00 PM

QF (1) David Goffin VS Karen Khachanov

QF (4) Damir Dzumhur VS (5) Richard Gasquet

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (6) Andrey Rublev VS (3) Jo-Wilfried Tsonga

NOT BEFORE 8:30 PM

QF Benoit Paire VS (2) WC Lucas Pouille