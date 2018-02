ATP - Sofia e Quito, il programma - Tenis Latitud Cero Twitter

Rivoluzione a Quito. Estrella Burgos, una divinità da queste parti, saluta al secondo turno, vittima di Melzer. Carreno Busta, prima testa di serie, si arrende al qualificato Andrej Martin. Poca fortuna anche per i colori italiani, perché saltano, a distanza di poche ore, Giannessi e Lorenzi. Il primo si ferma con Thiago Monteiro, il secondo alza bandiera bianca con lo spagnolo Carballes Baena. Quest'ultimo inaugura oggi il programma dei quarti con Jarry. A seguire, il citato Martin opposto alla wild card Moutet. Nella sessione serale, le due principali attrazioni. Gael Monfils trova Thiago Monteiro. Al Roland Garros dello scorso anno poca partita, 3-0 di stampo transalpino. Tre set per domare Ruud, Monfils è ancora in rodaggio. Epilogo con Ramos Vinolas, messo alle strette da Quiroz. Affronta Gerald Melzer. Si inizia alle 18 ora italiana.

QF (Q) Roberto Carballes Baena VS (8) Nicolas Jarry

QF (Q) Andrej Martin VS (WC) Corentin Moutet

QF Thiago Monteiro VS (3) Gael Monfils

NOT BEFORE 6:30 PM

QF Gerald Melzer VS (2) Albert Ramos-Vinolas

A Sofia, tre le teste di serie ancora in corsa. Stan Wawrinka - approccio con il torneo faticoso dopo il lungo stop, 63 al terzo e in rimonta con Klizan - duella con Viktor Troicki. Rivalità a senso unico, 8-0 per lo svizzero. Due partite nell'anno appena trascorso, a Brisbane e all'Australian Open. Wawrinka apre la seconda porzione di giornata, rifinita da Basic e Marterer. In mattinata - si inizia alle 11 italiane - spazio a Gilles Muller. Maratona prevista con Seppi, sigillo lussemburghese al prolungamento del parziale decisivo. Parte favorito con Copil. Baghdatis, infine, scruta Kovalik, dopo il colpaccio con Mannarino.

QF Marius Copil VS (3) Gilles Muller

QF (Q) Jozef Kovalik VS Marcos Baghdatis

NOT BEFORE 6:00 PM

QF (1) Stan Wawrinka VS (6) Viktor Troicki

QF (Q) Mirza Basic VS Maximilian Marterer