Atp - I risultati dei quarti di finale di Montpellier e Sofia

Fonte: David Goffin/Twitter

Ultime battute dei tornei che si disputano questa settimana sul veloce di Montpellier e di Sofia, senza giocatori italiani rimasti in tabelloni. Oggi si sono disputati i quarti di finale dei due appuntamenti. Vediamo come è andata.

Sofia

In Bulgaria non si arresta la corsa del romeno Marius Copil che, in apertura di programma sul campo centrale, ha fatto fuori anche la testa di serie numero tre del seeding, il lussumberghese Gilles Muller, ieri giustiziere di Andreas Seppi, oggi piegato con un doppio 6-4. Vola in semifinale anche il qualificato slovacco Josef Kovalik, che si sbarazza in due set del veterano cipriota Marcos Baghdatis. Importante successo di Stan Wawrinka su Viktor Troicki: lo svizzero, ancora alla ricerca della miglior condizione, ha superato con lo score di 6-1 7-6 il serbo, testa di serie numero sei, e domani incontrerà in semifinale il bosniaco Mirza Basic, che ha piegato al terzo la resistenza del tedesco Maximilian Marterer. I risultati:

Wawrinka (1) - Troicki (6) 6-1 7-6(3)

Basic (Q) - Marterer 6-4 4-6 6-3

Copil - Muller (3) 6-4 6-4

Kovalik (Q) - Baghdatis 7-6(2) 6-4

Montpellier

All'Open de Sud de France bene David Goffin, impegnato per primo sul campo centrale. Il belga supera con un doppio 6-4 il russo Karen Kachanov, in un match tanto insidioso quanto atteso, e domani affronterà in semifinale l'idolo di casa Richard Gasquet, che poco più tardi non ha lasciato scampo al bosniaco Damir Dzumhur. In sessione serale, ecco i due quarti della parte bassa del tabellone, ancora con due giocatori francesi in campo: nel primo match Jo-Wilfried Tsonga, elimina il russo Andrey Rublev, con lo score di 6-4 7-6. A seguire Lucas Pouille, opposto al connazionale Benoit Paire in un derby tra galletti. I risultati:

Goffin (1) - Kachanov 6-4 6-4

Dzumhur (4) - Gasquet (5) 4-6 2-6

Rublev (6) - Tsonga (3) 4-6 6-7(1)