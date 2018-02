ATP - Montpellier, Quito, Sofia: il programma delle semifinali - Tsonga Twitter

Week-end ricco a livello ATP. Tre tornei entrano nella fase cruciale, è tempo di semifinali. Riflettori a Montpellier, David Goffin si insinua nel concerto di casa. Doppio 64 a Khachanov, è l'elemento di disturbo. Trova oggi Richard Gasquet, confronto tra maestri del gioco. L'eleganza al potere, favorito il folletto di Rocourt. Un solo precedente. A Tokyo, lo scorso anno, sigillo Goffin - 75 62. A seguire, Jo Tsonga - in crescita dopo il tremebondo avvio - attende il connazionale Pouille, in carrozza con Paire. 64 76 al Next Gen Rublev, Tsonga deve confermarsi contro un giocatore di talento.

COURT PATRICE DOMINGUEZ STARTS AT 3:00 PM

SF (1) David Goffin VS (5) Richard Gasquet

SF (3) Jo-Wilfried Tsonga VS (2) WC Lucas Pouille

Una sola testa di serie in corsa a Quito. Ramos - 62 64 a Melzer - incrocia la racchetta con T.Monteiro - fatale a Monfils. Nella prima semifinale, invece, due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Martin - W con Carreno Busta, primo tennista all'alba del torneo - affronta Carballes Baena - assolo con il nostro Lorenzi al secondo turno.

CENTER COURT STARTS AT 1:00 PM (Italia +6)

SF (Q) Andrej Martin VS (Q) Roberto Carballes Baena

NOT BEFORE 3:00 PM

SF Thiago Monteiro VS (2) Albert Ramos-Vinolas

A Sofia, curiosità per seguire il cammino di Wawrinka. Ritorno fin qui coi fiocchi, due partite di non semplice lettura per certificare uno stato di forma quantomeno accettabile. 61 76 a Troicki, è il logico favorito. duella con il bosniaco Basic. In precedenza, Copil - 64 64 a Gilles Muller - deve sciogliere l'interrogativo Kovalik - 76 64 al cipriota Baghdatis.

CENTER COURT STARTS AT 2:00 PM - (Italia -1)

SF Marius Copil VS (Q) Jozef Kovalik

NOT BEFORE 6:00 PM

SF (1) Stan Wawrinka VS (Q) Mirza Basic