Atp Montpellier, finale tutta francese. A Sofia fuori Wawrinka

Lucas Pouille. Fonte: Lucas Pouille/Twitter

Dopo aver piazzato tre giocatori in semifinale, il tennis francese si garantisce un vincitore di casa nell'Atp 250 di Montpellier, torneo che si disputa sul veloce indoor del sud-est del Paese. A contendersi il titolo domani saranno infatti Richard Gasquet e Lucas Pouille. Gasquet, che a Montpellier ha già vinto tre volte, è alla sesta finale consecutiva sullo stesso palcoscenico, raggiunta oggi dopo aver battuto in tre set la testa di serie numero uno, il belga David Goffin. 6-4 0-6 6-3 lo score in suo favore: solo un passaggio a vuoto nel secondo parziale, che non ha compromesso però l'approdo all'atto conclusivo del torneo, dove domani incrocerà Lucas Pouille, numero due del tabellone. Fortunato il ventitreenne transalpino, che ha approfittato del ritiro di Jo-Wilfried Tsonga, quando il suo connazionale era avanti di un set (6-1), con il punteggio di 5-5 nel secondo. Problemi muscolari al flessore della coscia destra per Tsonga, che ha mancato due match point nel secondo parziale, per poi essere costretto ad abbondonare il campo. Via libera dunque a Pouille, che domani andrà a caccia del quinto titolo in singolare della carriera (contro i 14 già conquistati da Gasquet). I precedenti sono a favore di Pouille, che conduce 3-1, ha vinto gli ultimi tre incontri, ma ha perso l'unico disputato a Montpellier, nel 2015.

Continuano invece a fioccare sorprese a Sofia, altro torneo Atp 250 in corso di svolgimento nel vecchio continente. La finale di domani vedrà infatti opposti un qualificato, il bosniaco Mirza Basic, numero 129 del ranking mondiale, e un altro outsider, il romeno Marius Copil, numero 93 della classifica Atp. Basic ha proseguito nel suo torneo da favola battendo in due set, con il punteggio di 7-6 6-4, la testa di serie numero uno del seeding bulgaro, l'elvetico Stan Wawrinka, ancora non al top della condizione dopo tanti mesi di inattività. Spartiacque del match il tie-break del primo parziale, vinto dal bosniaco per otto punti a sei. Nell'altra semifinale vittoria ancor più agevole per Copil, che ha rifilato un netto 6-4 6-2 al qualificato slovacco Josef Kovalik, numero 187 al mondo. Basic e Copil, rispettivamente ventisei e ventisette anni, sono alla prima finale della carriera nel circuito maggiore: tra i due non esistono precedenti nel mondo Atp.

