ATP - Montpellier, Quito, Sofia: giorno di finali - Richard Gasquet

Tre finali colorano la domenica di tennis. Nobile quella transalpina. Sul veloce indoor di Montpellier si sfidano due giocatori di casa, Richard Gasquet e Lucas Pouille. Semifinale d'élite per il navigato Gasquet, capace di ritrovare le giuste coordinate dopo lo 0/6 del secondo parziale con Goffin. Punto di volta del torneo, il confronto serrato con Herbert. Pouille sbarca invece all'atto ultimo con contrastanti sensazioni. Perfetto in avvio con Taberner e Paire, in scacco con Tsonga, costretto però al ritiro da problemi fisici avanti di un set - 61 - e in situazione d'equilibrio nel secondo - 55. Quattro precedenti tra Gasquet e Pouille, tre, gli ultimi, favorevoli al secondo. Nel 2017, doppia W, a Marsiglia e Vienna. L'unico assolo di Gasquet riporta proprio qui. Anno 2015, 63 76.

NOT BEFORE 2:30 PM

F (5) Richard Gasquet VS (2) WC Lucas Pouille

A Quito, sulla terra, è invece dominio spagnolo. Ramos Vinolas regge l'urto e reprime il brasiliano T.Monteiro 64 al terzo. Si candida al titolo, sulla sua strada il connazionale Carballes Baena, proveniente dalle qualificazioni e fatale poi agli azzurri Gaio e Lorenzi. Un percorso di livello, tra le vittime Carballes annovera anche Jarry e Martin. Ramos guida 2-0 la rivalità, si ripete lo scontro dello scorso anno in Ecuador - allora a livello di quarti - 62 al terzo per il 30enne di Barcellona.

CENTER COURT STARTS AT 1:00 PM (Italia + 6)

F (Q) Roberto Carballes Baena VS Albert Ramos-Vinolas

Epilogo carico di sorprese a Sofia. Deraglia il treno svizzero, Wawrinka inciampa in Mirza Basic, bosniaco reduce dal labirinto di qualificazione e capace di raggiungere la finale. 76 64, un ruolino di spessore - da segnalare la vittoria con Kohlschreiber. Oltre la rete, Marius Copil - 64 62 a Kovalik. Snodo ai quarti, doppio 64 a Muller - 1T con Haase da circoletto rosso - ora Copil può sognare. Si tratta di un inedito, nessun incontro in archivio tra i due.

NOT BEFORE 5:00 PM - (Italia -1)

F (Q) Mirza Basic VS Marius Copil