Atp Montpellier, Pouille trionfa in finale su Gasquet

Lucas Pouille. Fonte: Open Sud de France/Twiter

Lucas Pouille si aggiudica il titolo di Montpellier, torneo Atp 250 che si disputa sul veloce indoor del Sud della Francia, facendo suo in finale il derby tutto transalpino con Richard Gasquet, (nativo di Beziers e di casa a Montpellier), sconfitto con lo score di 7-6 6-4. Per Pouille, che ieri era stato a un passo dalla sconfitta nel match contro Tsonga, si tratta del quinto torneo vinto nel circuito maggiore (dopo Metz 2016, Budapest, Stoccarda e Vienna 2017), del primo stagionale.

Nel primo set della finale di Montpellier l'incontro segue inizialmente i turni di battuta. Gasquet si affida al suo fantastico rovescio, trovando soluzioni vincenti impensabili per altri giocatori, mentre Pouille fa valere la potenza del suo dritto e una prima di servizio ben più pesante di quella dell'avversario. Nel sesto game, il più giovane dei due finalisti (23 anni) ha tre palle break a disposizione, tutte annullate da Gasquet, che trova anche un ace e si porta sul 3-3. Entrambi i contendenti proseguono con tanti colpi vincenti, aiutati da una superficie estremamente rapida, giungendo a giocarsi il parziale al tie-break. Qui Pouille conquista subito il controbreak nel quarto punto, poi gestisce alla grande la pressione e chiude con lo score di 7-2. La sfida prosegue sui binari dell'equilibrio: Gasquet preferisce costruire una ragnatela da fondo per poi accelerare, mentre Pouille va più spesso alla ricerca di un vincente rapido, soprattutto di dritto. Sul 2-2 Lucas è bravo a ritrovarsi 0-40 sul servizio dell'avversario: Gasquet salva due palle break venendo a prendersi il punto a rete (serve and volley nel primo caso), ma poi spedisce un brutto rovescio in corridoio, condannandosi a inseguire. Pouille invece non sbaglia pressochè nulla, serve alla grande, sfonda di dritto e ottiene la possibilità di giocarsi il match sul suo turno di battuta, sul 5-4. Vola 40-0, ma tentenna, si fa annullare tre championship points da un indomito Gasquet, poi chiude alla quarta occasione utile, con un gran dritto vincente.

Gasquet (5) - Pouille (2) 6-7(2) 4-6