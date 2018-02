ATP Rotterdam, Seppi chiude la giornata - ABN AMRO WTT Twitter

A Rotterdam, riflettori su Roger Federer, a caccia della prima posizione mondiale. In attesa del campionissimo, un lunedì carico d'interesse, quattro incontri a livello di singolare da seguire. Si inizia non prima delle 12.30, Klizan, reduce dai successi in sede di qualificazione con Tsitsipas e Seppi, incrocia la racchetta con Feliciano Lopez, in difetto a Melbourne - prematura eliminazione al primo turno.

A seguire, la sesta testa di serie del torneo. Tomas Berdych, brillante all'Australian Open - quarti con Federer - deve regolare Mischa Zverev, attaccante di vecchia scuola. Scambi ridotti al minimo, il servizio come arma per ottenere punti diretti o indirizzare il fraseggio. Il ceco comanda 3-2 la rivalità, lo scorso anno W Berdych a Roma. L'altro Zverev, Alexander, riparte dall'Olanda per cancellare la delusione slam. Tonfo con Chung, ascesa rinviata. Qui trova David Ferrer. Carriera lunghissima, siamo ai titoli di coda. Il soldatino spagnolo, come sempre encomiabile, punta a dare lustro a un bilancio immacolato. Suoi i due precedenti - Amburgo 2014, Pechino 2016. Parte sfavorito, specie su superficie rapida.

Epilogo con Andreas Seppi. Disco rosso prima dell'ingresso nel main draw, poi il ripescaggio da LL. Seppi, eliminato al 2T a Doha da Gilles Muller, ha una ghiotta occasione con Joao Sousa, portoghese più incline alla terra. Nel 2016, a Parigi, e nel 2015, a Umago, due battute d'arresto per Andreas, comunque in condizione aldilà delle recenti difficoltà - KO anche in Davis con Sugita. L'incontro è in programma al termine del match tra Zverev e Ferrer.

NOT BEFORE 12:30 PM

1ST RD (Q) Martin Klizan VS Feliciano Lopez

1ST RD (6) Tomas Berdych VS Mischa Zverev

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD (3) Alexander Zverev VS David Ferrer

1ST RD Joao Sousa VS (LL) Andreas Seppi