Atp Rotterdam, Berdych non sbaglia all'esordio. Vincono anche Zverev e Seppi

Tomas Berdych. Fonte: ABN AMRO WTT/Twitter

Ha preso il via oggi il torneo più prestigioso della settimana nell'ambito del circuito maschile, che si disputa sul veloce indoor di Rotterdam, categoria 500. Presente anche Roger Federer, a sole due settimane di distanza dal trionfo agli Australian Open di Melbourne. Il programma diurno della prima giornata si è aperto con la vittoria in due set dello spagnolo Feliciano Lopez sul qualificato slovacco Martin Klizan (vincitore proprio a Rotterdam due anni fa). A seguire, il successo del ceco Tomas Berdych, numero due del seeding, sul tedesco Mischa Zverev. In sessione serale, vittoria del fratello di Mischa, Alexander, testa di serie numero tre, che ha regolato lo spagnolo David Ferrer con il punteggio di 6-4 6-3. Buone notizie per l'Italia: Andreas Seppi, ripescato come lucky loser nel tabellone principale, ha superato in tre set il portoghese Joao Sousa: al prossimo turno affronterà proprio il giovane Sascha.

Il torneo entrerà nel vivo domani, quando esordiranno anche gli altri favoriti alla vittoria finale, a cominciare dal belga David Goffin, semifinalista a Montpellier e opposto al francese Benoit Paire. In campo anche lo svizzero Stan Wawrinka, contro la wild card di casa Tallon Griekspoor. Kohlschreiber contro Kachanov e Medvedev contro Muller, testa di serie numero nove, apriranno il programma sul centrale, mentre bisognerà attendere per il debutto di Roger Federer. Il fuoriclasse elvetico ripartirà dalla sfida al belga Ruben Bemelmans, per poi trovare proprio uno tra Kachanov e Kohlschreiber. Possibile derby in quarti con Stan Wawrinka ed eventuale semifinale con Sascha Zverev. Dall'altra parte del tabellone, ecco tra gli altri il vincitore di Montpellier, Lucas Pouille, e il bulgaro Grigor Dimitrov, che presidia la parte bassa con la testa di serie numero due. I risultati odierni:

Berdych (6) - M. Zverev 7-5 6-3

Klizan (Q) - Lopez 3-6 6-7(4)

A. Zverev (3) - Ferrer 6-4 6-3

Sousa - Seppi (LL) 4-6 6-1 2-6