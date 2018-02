ATP Rotterdam, il programma di martedì - ABN AMRO WTT Twitter

Si completa, a Rotterdam, il primo turno. Nella giornata di ieri, i successi di Berdych e A.Zverev, il sigillo in tre di Andreas Seppi. Federer, nel frattempo, si allena, muove i primi passi sul veloce d'Olanda, in attesa dell'esordio. Quest'oggi, sono soprattutto due i giocatori da seguire con attenzione. Nel novero dei possibili favoriti, rientrano David Goffin e Stan Wawrinka. Goffin, nel pomeriggio, affronta sul centrale Benoit Paire. Non un accoppiamento facile, il francese è tennista alterno ma dalle indubbie qualità. Paire conduce 3-1 la rivalità - splendido confronto a Metz lo scorso anno, 76 al terzo per Benoit. Entrambi approdano a Rotterdam dopo la fermata a Montpellier. Stop con Pouille per Paire, resa in semifinale con Gasquet per Goffin.

Stan Wawrinka inaugura invece la sessione serale - rifinita da Auger-Aliassime e Krajinovic - contro la wild card di casa Griekspoor - 21 anni, n.259 ATP. Si tratta, per Wawrinka, del terzo torneo. Rientro post infortunio a Melbourne, 2T con Sandgren, poi 3T a Sofia e disco rosso con Basic - in precedenza buone cose con Klizan e Troicki.

Il programma si apre sul centrale con l'incontro tra Kohlschreiber e Khachanov, interessante il duello tra l'esperto Muller e il Next Gen Medvedev, proveniente dal labirinto di qualificazione. Infine, sull'uno, Struff alla prova Troicki.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Philipp Kohlschreiber VS Karen Khachanov

1ST RD (Q) Daniil Medvedev VS (9) Gilles Muller

1ST RD Benoit Paire VS (4) David Goffin

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD (WC) Tallon Griekspoor VS (5) Stan Wawrinka

1ST RD (WC) Felix Auger-Aliassime VS Filip Krajinovic

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Jan-Lennard Struff VS Viktor Troicki