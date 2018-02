ATP New York, in campo Travaglia

Fratangelo - New York Open Twitter

Il New York Open, torneo 250 su superficie rapida, ospita anche i colori italiani. Stefano Travaglia conclude positivamente il suo percorso di qualificazione e si ritaglia uno spazio nel main draw. Sigillo in tre con Smyczek, trova in serata il francese Chardy - tennista d'esperienza, da anni nel circuito. Secondo incontro sul centrale, in precedenza il primo americano, Steve Johnson. Primo turno a Melbourne, KO in Davis, prova ad accendersi nel giardino di casa. Gioca con Menendez-Maceiras, parte favorito.

Riflettori, nella sessione serale, su Kei Nishikori. Il nipponico convive da anni con acciacchi vari, deve trovare continuità. Da qui la scelta di fare un passo indietro, di assaporare l'atmosfera Challenger per scovare fiducia e confidenza. Apre con la wild card Rubin. Escobedo incrocia infine la racchetta con McDonald.

Sono quattro anche le partite sul campo n.1. Nessuna testa di serie, alcuni personaggi da seguire. Estrella Burgos, dopo lo stop a Quito, il torneo dei record, affila la lama per duellare con Donskoy. La Russia cavalca poi Youzhny, chiamato a disinnescare Ebden. Albot attende Fratangelo, Kavcic scruta Gojowczyk.

I risultati

ROUND OF 32

(6) Ryan Harrison DEFEATS Donald Young 63 764

Dudi Sela DEFEATS (8) Nikoloz Basilashvili 64 64

Ivo Karlovic DEFEATS Jared Donaldson 64 764

Frances Tiafoe DEFEATS (WC) Sebastian Korda 46 64 62

2ND ROUND QUALIFYING

(2) Bjorn Fratangelo DEFEATS (6) Alexander Bublik 64 36 762

(8) Stefano Travaglia DEFEATS (4) Tim Smyczek 63 26 763

(5) Adrian Menendez-Maceiras DEFEATS (Alt) Liam Broady 75 63

(7) Ernesto Escobedo DEFEATS (WC) Christopher Eubanks 57 64 64

Il programma

STADIUM COURT STARTS AT 1:00 PM - Italia +6

1ST RD (7) Steve Johnson VS (Q) Adrian Menendez-Maceiras

1ST RD (Q) Stefano Travaglia VS Jeremy Chardy

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD (WC) Noah Rubin VS (5) Kei Nishikori

1ST RD (Q) Ernesto Escobedo VS (WC) Mackenzie McDonald

GRANDSTAND STARTS AT 1:00 PM

1ST RD Radu Albot VS (Q) Bjorn Fratangelo

1ST RD Blaz Kavcic VS Peter Gojowczyk

1ST RD Victor Estrella Burgos VS Evgeny Donskoy

FOLLOWED BY

1ST RD Mikhail Youzhny VS Matthew Ebden