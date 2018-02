ATP Buenos Aires, il programma di martedì

Argentina Open Twitter

Cinque partite nella giornata di ieri sulla terra di Buenos Aires. Il qualificato Bellucci liquida agilmente la WC Pedro Cachin, Delbonis estromette Florian Mayer, mentre Berlocq deve alzare bandiera bianca con lo spagnolo Garcia Lopez. A rifinire il quadro, l'assolo di Lajovic con Bagnis e il sigillo di Pella con Kicker - corsa di rimonta dopo un approccio in difetto.

Quest'oggi si gioca su due campi, sette gli incontri in programma. Alle 18, ora italiana, si alza il sipario. Sul campo Guillermo Vilas, Dutra Silva, proveniente dalle qualificazioni, sfida Leonardo Mayer. Qualche metro più in là, nell'Estadio 2, il colosso Vesely affronta Bedene. Sono due le teste di serie sul centrale. Pablo Cuevas - settima forza del torneo - incrocia Gael Monfils. Quattro precedenti, tre favorevoli al transalpino, equilibrio sul rosso. W Cuevas a Madrid nel 2016 - 76 al terzo - prova di forza di Monfils al Roland Garros del 2015 - lotta lunga cinque set.

Diego Schwartzman, specialista della superficie, uno dei più attesi nella corrente competizione, gioca invece con Haider Maurer. Quarto turno e stop con Nadal a Melbourne, gode del supporto del pubblico di casa. Compito non semplice per il nostro Cecchinato. Bravo a solcare i primi interrogativi in suolo argentino, pesca Zeballos, sempre temibile in questo contesto.

Per completare il discorso riguardante il campo n.2, attenzione a Verdasco, impegnato con Thiago Monteiro. Il LL Elias, invece, va al braccio di ferro con Carballes Baena.

ROUND OF 32

(Q) Thomaz Bellucci DEFEATS (WC) Pedro Cachin 62 61

Federico Delbonis DEFEATS Florian Mayer 76(4) 64

Guillermo Garcia-Lopez DEFEATS (WC) Carlos Berlocq 63 63

Dusan Lajovic DEFEATS (Q) Facundo Bagnis 76(4) 61

Guido Pella DEFEATS (WC) Nicolas Kicker 26 64 64

Il programma

COURT GUILLERMO VILAS STARTS AT 2:00 PM

1ST RD (Q) Rogerio Dutra Silva VS Leonardo Mayer

1ST RD Gael Monfils VS (7) Pablo Cuevas

NOT BEFORE 5:45 PM

Argentina Open de Leyendas - CHELA/GAUDIO-MONACO/ZABALETA

NOT BEFORE 6:45 PM

1ST RD Horacio Zeballos VS (Q) Marco Cecchinato

1ST RD (5) Diego Schwartzman VS (PR) Andreas Haider-Maurer

ESTADIO 2 STARTS AT 2:00 PM

1ST RD Jiri Vesely VS Aljaz Bedene

1ST RD (SE) Thiago Monteiro VS (8) Fernando Verdasco

FOLLOWED BY

1ST RD (LL) Gastao Elias VS (SE) Roberto Carballes Baena