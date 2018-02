Atp Rotterdam, bene Goffin. Fuori Muller

David Goffin. Fonte: ABN AMRO WTT/Twitter

Seconda giornata di tennis all'Atp 500 di Rotterdam, torneo di prestigio che si disputa sul veloce indoor della città olandese. Ancora in programma incontri di primo turno: sul campo centrale, in apertura, da registrare la vittoria del tedesco Philipp Kohlschreiber in tre set sul giovane russo Karen Kachanov. Dopo aver perso il primo parziale per 6-3, Kohlschreiber l'ha spuntata nei due tie-break successivi, guadagnandosi l'accesso al secondo turno, dove incontrerà il vincete del match tra Roger Federer e Ruben Bemelmans. Buon esordio per il belga David Goffin, testa di serie numero quattro del seeding e fresco semifinalista a Montpellier, che ha annichilito il lucky loser francese Nicolas Mahut. Successo anche per il serbo Viktor Troicki, in tre set sul tedesco Jan Lennard-Struff, mentre è giù fuori il lussemburghese Gilles Muller, numero nove del tabellone olandese, eliminato dal qualificato russo Daniil Medvedev.

In sessione serale spazio a Stan Wawrinka: l'elvetico reduce dalla semifinale di Sofia, affronta la wild card di casa Tallon Griekspoor, mentre l'ultimo match in programma oggi vedrà di fronte il serbo Filip Krajinovic e un'altra wild card, il canadese Felix Auger-Aliassime. Domani esordio nel torneo per Roger Federer: il fuoriclasse svizzero se la vedrà con il belga Ruben Bemelmans. Alla prima anche Lucas Pouille e Richard Gasquet, finalisti a Montpellier, impegnati rispettivamente contro il russo Andrey Rublev e contro un altro francese, Pierre-Hugues Herbert. Grigor Dimitrov debutterà invece contro il giapponese Yuichi Sugita, mentre Alexander Zverev incrocerà Andreas Seppi in un match che varrà l'approdo al terzo turno. I risultati odierni:

Kohlschreiber - Kachanov 3-6 7-6(1) 7-6(5)

Medvedev (Q) - Muller (9) 6-4 7-6(9)

Struff - Troicki 6-1 6-7(5) 2-6

Mahut (LL) - Goffin (4) 1-6 3-6