ATP Rotterdam, debutta Federer

Da giorni le telecamere seguono Roger Federer. Programmazione rivisitata per lo svizzero, Rotterdam per scalare la classifica mondiale, per tornare n.1. Torneo non semplice, perché in Olanda si ritrovano alcuni dei migliori giocatori del circuito. Quest'oggi, ingresso nella competizione per il re d'Australia, affronta, nel primo match della sessione serale, Bemelmans. Cilindrata inferiore, ma diverse partite qui, stante il percorso di qualificazione. L'incrocio anticipa il confronto tra Seppi - ripescato e bravo a solcare il 1T - e A.Zverev. Un solo precedente, a MonteCarlo nel 2017, sigillo teutonico. Terreno rapido, il tedesco parte ovviamente favorito. Deve consolidare la sua ascesa, dimostrare di avere realmente le caratteristiche da primo attore.

Intrigante il primo incontro sul centrale, Lucas Pouille, perfetto a Montpellier, sfida il Next Gen Rublev. Al termine della partita tra Haase e Thiemo de Bakker, presente grazie a una wild card, spazio a Grigor Dimitrov. Testa di serie n.2, per molti l'anti-Federer. Deve disinnescare Sugita, nipponico compatto, rapido, in grado di prolungare lo scambio e creare qualche minimo grattacapo a un Dimitrov non perfetto. Due le contese in archivio, favorevoli al bulgaro. Grigor ha, a differenza di Sugita, colpi definitivi, può fare la differenza.

Per quel che riguarda il campo n.1, derby di Francia. Dopo Montpellier, Rotterdam. Gasquet ritrova Herbert, tre set di recente e affermazione di Richard. Goffin gioca invece con Feliciano Lopez - match per esteti del gioco - Berdych lotta con Troicki.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (7) Lucas Pouille VS Andrey Rublev

1ST RD Robin Haase VS (WC) Thiemo de Bakker

1ST RD Yuichi Sugita VS (2) Grigor Dimitrov

NOT BEFORE 7:30 PM

1ST RD (1) WC Roger Federer VS (Q) Ruben Bemelmans

2ND RD (3) Alexander Zverev VS (LL) Andreas Seppi

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Richard Gasquet VS (Q) Pierre-Hugues Herbert

1ST RD Damir Dzumhur VS (SE) Marius Copil

2ND RD Feliciano Lopez VS (4) David Goffin

2ND RD (6) Tomas Berdych VS Viktor Troicki