ATP - New York e Buenos Aires, il programma

New York

Giornata di secondo turno a New York. Adrian Mannarino, sorpreso a Sofia da Baghdatis, gioca con Gojowczyk. Il qualificato Menendez-Maceiras trova Chardy, reduce dalla battaglia lunga tre set con il nostro Travaglia. Il meglio nella sessione serale, in campo Isner e Nishikori. Il padrone di casa - doppia eliminazione al 1T a Auckland e Melbourne, affermazione in Davis - affronta Albot, mentre il nipponico, parentesi a livello Challenger, attende dopo cinque anni Donskoy. L'unico precedente riporta infatti al 2013. All'Australian Open, sigillo giapponese.

STADIUM COURT STARTS AT 1:00 PM - Italia +6

2ND RD Peter Gojowczyk VS (4) Adrian Mannarino

2ND RD (Q) Adrian Menendez-Maceiras VS Jeremy Chardy

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD (3) John Isner VS Radu Albot

2ND RD Evgeny Donskoy VS (5) Kei Nishikori

Buenos Aires

In Argentina, si gioca sulla terra rossa, diversi specialisti presenti. Apertura col botto, Guido Pella incrocia la racchetta con Fernando Verdasco. Ramos Vinolas, terza testa di serie, finalista a Quito - stop con il connazionale Carballes Baena - può sfruttare la superiore attitudine al contesto con Bedene. Diego Schwartzman duella con il qualificato Bellucci, travolto lo scorso anno a San Paolo, infine Thiem, atteso qui a Buenos Aires, pesca Zeballos - 61 64 a Cecchinato. KO in cinque set con Sandgren nel primo slam dell'anno, poi due successi in Davis al cospetto della Bielorussia per l'austriaco.

COURT GUILLERMO VILAS STARTS AT 2:00 PM - Italia +4

2ND RD Guido Pella VS (8) Fernando Verdasco

2ND RD Aljaz Bedene VS (3) Albert Ramos-Vinolas

NOT BEFORE 6:45 PM

2ND RD (5) Diego Schwartzman VS (Q) Thomaz Bellucci

2ND RD (1) Dominic Thiem VS Horacio Zeballos