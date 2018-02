ATP Rotterdam, il programma di giovedì

A Rotterdam, si completa quest'oggi il secondo turno. Cinque partite di singolare, tutte in programma sul campo principale. Il Next Gen Rublev apre le danze alle 11. Dopo il sigillo con Lucas Pouille, deve confermarsi con il bosniaco Dzumhur, regolato in tre occasioni - due lo scorso anno, a Shanghai e all'US Open. Un altro prospetto del circuito maschile, Daniil Medvedev, costretto al labirinto di qualificazione, vede i quarti, deve prima replicare a Herbert, francese favorito dal ritiro del connazionale Gasquet e come Medvedev chiamato a conquistarsi il main draw dopo un purgatorio lungo due partite.

Grigor Dimitrov, debutto solido con Sugita, parte favorito con Krajinovic - 3-0 per il bulgaro nel conto dei precedenti - Roger Federer inaugura invece la sessione serale. Poco più di un allenamento con Bemelmans, 47 minuti per confermare condizione e freschezza. Lo svizzero pesca un vecchio rivale, Philipp Kohlschreiber. Numeri eloquenti, siamo 12-0 Federer all'alba del confronto odierno. Prosegue la caccia alla prima posizione mondiale, l'elvetico sembra non conoscere ostacolo.

A rifinire il quadro, duello di casa, Robin Haase incrocia la racchetta con la wild card Griekspoor, ospite inatteso al secondo turno. Botto al via, W con Wawrinka.

CENTRE COURT STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Andrey Rublev VS Damir Dzumhur

2ND RD (Q) Pierre-Hugues Herbert VS (Q) Daniil Medvedev

2ND RD Filip Krajinovic VS (2) Grigor Dimitrov

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD (1) WC Roger Federer VS Philipp Kohlschreiber

2ND RD Robin Haase VS (WC) Tallon Griekspoor