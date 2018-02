Atp Rotterdam, ai quarti Rublev e Dimitrov

Grigor Dimitrov. Fonte: ABN AMRO WTT/Twitter

Si allinea oggi ai quarti di finale l'Atp 500 di Rotterdam, appuntamento del circuito maggiore in corso di svolgimento sul veloce indoor della città olandese. Dopo l'eliminazione a sorpresa del tedesco Alexander Zverev, avvenuta ieri sera per mano di Andreas Seppi, nella sessione odierna del giovedì non ci sono state ulteriori sorprese. Ad aprire il programma sul campo centrale, il giovane russo Andrey Rublev, già giustiziere del francese Lucas Pouille, che ha regolato in due set il bosniaco Damir Dzumhur. Rublev incontrerà domani nei quarti di finale Grigor Dimitrov, testa di serie numero due del seeding, che oggi ha faticato nel piegare la resistenza del serbo Filip Krajinovic, sconfitto solo dopo due set lottati, conclusisi con il punteggio di 7-6 7-5. Quello di domani tra il russo e il bulgaro sarà uno dei quarti di finale più attesi: uno a uno i precedenti, con Dimitrov che ha vinto poche settimane fa in Australia, in quattro set.

Altro quarto della parte bassa del tabellone, quello tra il belga David Goffin e Tomas Berdych, già qualificatisi ieri tra i migliori otto di Rotterdam (2-1 i precedenti in favore del giocatore ceco). Nella parte alta avanza un altro giovane russo, Daniil Medvedev, vincitore quest'anno a Sydney, che oggi si è imposto in rimonta sul doppista francese Pierre-Hugues Herbert, e che domani sfiderà l'azzurro Andreas Seppi, straordinario ieri nella vittoria su Sascha Zverev, demolito in due set. Tra l'altoatesino e Medvedev non ci sono precedenti. In sessione serale, spazio agli ultimi due match di secondo turno ancora da disputare: Roger Federer affronta il tedesco Philipp Kohlschreiber, sempre battuto in carriera, dopo aver incantato ieri all'esordio contro il belga Ruben Bemelmans. A seguire, derby tutto olandese tra Robin Haase e la wild card Tallon Griekspoor, per completare l'allineamento ai quarti di finale. I risultati odierni:

Herbert (Q) - Medvedev (Q) 6-3 6-7(4) 4-6

Rublev - Dzumhur 6-4 7-6(4)

Krajinovic - Dimitrov (2) 6-7(4) 5-7