ATP Rotterdam, Federer per tornare in vetta

Prosegue la caccia di Roger Federer alla prima posizione mondiale. Nella serata di ieri, secondo sigillo in terra d'Olanda. 76 75, Kohlschreiber si oppone con costrutto, salvo poi alzare bandiera bianca al tramonto dei due parziali. Lo svizzero, non prima delle 19.30, affronta oggi il padrone di casa Haase, reduce da due derby, con De Bakker prima e Griekspoor poi. In caso di successo, vetta ATP, spallata a Rafa e alla storia. Due precedenti in archivio, favorevoli al campione di Basilea. Lo scorso anno, in Canada, 63 75 Roger.

Da Federer a Seppi. Dentro da LL, con un pizzico di fortuna, si gioca un posto in semifinale con il Next Gen Medvedev. Carattere e consapevolezza per piegare Sousa all'alba del torneo, classe e tenuta per estromettere il quotato Zverev. Andreas è in palla, può costruire l'ennesimo capolavoro. Ad aprire le danze, Berdych e Goffin. Buone sensazioni, positivi riscontri di campo. Mahut e Feliciano Lopez ai piedi del folletto di Rocourt, Troicki alla mercé del ceco. Principi differenti, la forza di Berdych impatta sulla mano educata di Goffin, pronostico aperto. Ultimo assaggio a Roma, nel 2016. Partita a senso unico, doppio 60 David.

Infine, Grigor Dimitrov. Trova per la terza volta in pochi mesi Andrey Rublev. All'US Open, sigillo russo, all'Australian Open replica bulgara. Dimitrov avanti in quattro set. Per Dimitrov - 76 75 a Krajinovic - si tratta del primo test probante. Rublev, perfetto con Pouille e Dzumhur, ha un arsenale in grado di fiaccare la resistenza di Grigor, di creare interrogativi alla seconda testa di serie.

NOT BEFORE 12:30 PM

QF (6) Tomas Berdych VS (4) David Goffin

QF Andrey Rublev VS (2) Grigor Dimitrov

NOT BEFORE 7:30 PM

QF (1) WC Roger Federer VS Robin Haase

QF (LL) Andreas Seppi VS (Q) Daniil Medvedev