ATP Rotterdam, le semifinali

Roger Federer si riprende la vetta ATP. Un passaggio a vuoto in apertura con Haase, il ritorno poderoso all'alba del secondo. Doppio 61, prima di ricevere l'omaggio del pubblico di Rotterdam. L'elvetico va ora a caccia dell'ennesimo titolo in carriera, si presenta in semifinale da imbattuto nella corrente stagione. Non prima delle 19.30, Federer attende Andreas Seppi. Altra performance di livello, tre set per disinnescare il Next Gen Medvedev. Terzo successo nel main draw, dopo quelli con J.Sousa e A.Zverev. Incrocio n.14, 13 le vittorie di Federer. Ultimo confronto a Parigi nel 2015 - 61 61 per lo svizzero. Nella memoria degli appassionati, l'impresa di Seppi, sempre nel 2015, all'Australian Open. Quattro set per incastonare una gemma.

Ad aprire il programma David Goffin e Grigor Dimitrov. Il belga raggiunge il penultimo atto del torneo senza fatica alcuna, complice il ritiro, prima del match, di Tomas Berdych. Secondo turno a Melbourne, semifinale a Montpellier - disco rosso con Gasquet - il folletto di Rocourt insegue la prima finale del 2018. Come detto, oltre la rete Dimitrov, sul pezzo contro un tennista temibile come Rublev - maturazione incompleta ma colpi definitivi. Tonfo con Edmund nel primo slam dell'anno, in precedenza semifinale a Brisbane. Anche per lui, match importante. Comanda Dimitrov 5-1, cinque sfide nel 2017. Sussulti di stampo bulgaro all'Australian Open, a Sofia e due volte a Londra, teatro delle finals. L'urlo di Grigor nel round robin, preludio alla firma sulla competizione. Per Goffin, invece, unico segno positivo proprio qui a Rotterdam. Il via non prima delle 15.

NOT BEFORE 3:00 PM

SF (4) David Goffin VS (2) Grigor Dimitrov

NOT BEFORE 7:30 PM

SF (1) WC Roger Federer VS (LL) Andreas Seppi