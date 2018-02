ATP - Rio Open: Fognini e Cilic sul Centrale

A Rio de Janeiro, terra protagonista, diversi specialisti in loco. Il lunedì della racchetta offre alcuni degli attori principali. Albert Ramos Vinolas è la quarta testa di serie e approda in Brasile dopo la prematura eliminazione a Buenos Aires per mano di Bedene. In stagione, finale a Quito e KO con il connazionale Carballes Baena - 63 62 a Giannessi ieri in sede di qualificazione. Gioca con Rogerio Dutra Silva, un solo precedente, datato 2013. A Vina del Mar, 64 61 Ramos.

Sessione serale nobilitata dalla presenza di Marin Cilic e Fabio Fognini. Due soli tornei per il croato fin qui. Semifinale a Pune, stop con Simon, e atto ultimo a Melbourne, disco rosso con Roger Federer. Cilic, primo giocatore per classifica, inizia la sua avventura con Berlocq, forgiato da due partite di qualificazione e fatale al veterano Robredo. Anche qui un passaggio, a Roma nel 2011. Due set a zero Cilic. Fognini torna in campo dopo la battuta d'arresto all'Argentina Open con Mayer. Risultati pesanti sul piatto, semi a Sydney e quarto turno nello slam d'Australia, deve accendersi sul rosso. 4-0 con Bellucci, sempre battuto e sempre su questa superficie. Favorito.

Sul campo n.1, Garcia Lopez incrocia la racchetta con Jerry, interessante il confronto tra Verdasco e Leo Mayer. Sul due, infine, Carballes Baena, come detto pericoloso in questo contesto, trova Sandgren - sorpresa ai quarti a Melbourne - mentre Moutet prova a sorvolare Pella.

QUADRA CENTRAL STARTS AT 4:30 PM (Italia +4)

1ST RD (4) Albert Ramos-Vinolas VS Rogerio Dutra Silva

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD (1) Marin Cilic VS (Q) Carlos Berlocq

1ST RD (5) Fabio Fognini VS (WC) Thomaz Bellucci

QUADRA 1 STARTS AT 4:30 PM

1ST RD Guillermo Garcia-Lopez VS Nicolas Jarry

1ST RD (8) Fernando Verdasco VS Leonardo Mayer

QUADRA 2 STARTS AT 5:30 PM

1ST RD (Q) Roberto Carballes Baena VS Tennys Sandgren

1ST RD (Q) Corentin Moutet VS Guido Pella

2ND ROUND QUALIFYING

(1) Roberto Carballes Baena DEFEATS (8) Alessandro Giannessi 63 62

(2) Marco Cecchinato DEFEATS Renzo Olivo 769 62

(6) Corentin Moutet DEFEATS (3) Gastao Elias 62 676 64

(4) Carlos Berlocq DEFEATS Tommy Robredo 64 763