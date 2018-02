ATP Marsiglia, due italiani in campo

A Marsiglia, si intrecciano qualificazioni e primo turno, nel complesso sono sette i match in programma, con due tennisti italiani protagonisti. Nell'ultimo confronto della sessione serale, Thomas Fabbiano sfida Auger-Aliassime, 17enne canadese presente qui grazie a una wild card. Scorcio di 2018 non semplice per Fabbiano, fermato al 1T a Doha - Basilashvili - e a Melbourne - A.Zverev - ed estromesso in sede di qualificazione a Rotterdam da Van Rijthoven. In terra d'Olanda, stop anche per Auger Aliassime, al cospetto di Krajinovic.

Sul campo n.1, invece, spazio a Stefano Travaglia. 76 62 a Popyrin, incrocia la racchetta con Maden, in suolo transalpino ormai da diverse settimane. Rennes e Quimper, a livello Challenger, poi il terzo turno a Montpellier, sconfitta con Simon. Travaglia sbarca dopo l'esperienza a New York. Due belle vittorie con Polansky e Smyczek per approdare nel main draw, partita pari con Chardy ma KO al terzo.

Il resto del programma - Sul centrale, all'ora di pranzo, Bemelmans - Hemery, a seguire De Schepper - Ivashka. Il livello sale nel pomeriggio, Kukushkin incrocia la racchetta con Dzumhur. Alle 19, prima di Fabbiano, riflettori sul tunisino Jaziri e sul padrone di casa Benneteau. Da segnalare sull'uno, al termine di Travaglia - Maden, un altro incontro di qualificazione, Stakhovsky - Gombos.

COURT CENTRAL STARTS AT 12:00 NOON

Q-F (2) Ruben Bemelmans VS (8) Calvin Hemery

Q-F Kenny De Schepper VS Ilya Ivashka

NOT BEFORE 2:30 PM

1ST RD Mikhail Kukushkin VS (7) Damir Dzumhur

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Malek Jaziri VS Julien Benneteau

1ST RD Thomas Fabbiano VS (WC) Felix Auger-Aliassime

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

Q-F (4) Stefano Travaglia VS (7) Yannick Maden

Q-F (3) Sergiy Stakhovsky VS (5) Norbert Gombos

1ST ROUND QUALIFYING

Kenny De Schepper DEFEATS (1) Quentin Halys 63 64

(2) Ruben Bemelmans DEFEATS Javier Marti 61 61

(3) Sergiy Stakhovsky DEFEATS Matthias Bachinger 16 61 75

(4) Stefano Travaglia DEFEATS (WC) Alexei Popyrin 764 62

(5) Norbert Gombos DEFEATS (WC) Antoine Hoang 64 62

Ilya Ivashka DEFEATS (6) Oscar Otte 46 61 763

(7) Yannick Maden DEFEATS Ricardo Ojeda Lara 61 60

(8) Calvin Hemery DEFEATS (Alt) Geoffrey Blancaneaux 764 62