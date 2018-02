ATP - Rio Open, Fognini avanza. Oggi Thiem e Monfils

Poche sorprese al Rio Open, avanzano i principali protagonisti. Cilic disinnesca Berlocq in due set, Ramos fatica per piegare Dutra Silva. Lo spagnolo, quarta testa di serie, si impone al terzo, come Fognini, costretto agli straordinari da Bellucci. L'azzurro cede al prolungamento il parziale d'apertura, poi sigilla la vittoria al tramonto del secondo, preludio a un terzo parziale a senso unico. Verdasco regola Mayer, il LL Elias inchioda Pella. Da segnalare, infine, le vittorie di Jarry e Sandgren, quest'ultimo bravo a stoppare uno specialista come Carballes Baena, costretto al ritiro nella zona intermedia del set decisivo.

(1) Marin Cilic DEFEATS (Q) Carlos Berlocq 63 62

(4) Albert Ramos-Vinolas DEFEATS Rogerio Dutra Silva 63 36 64

(5) Fabio Fognini DEFEATS (WC) Thomaz Bellucci 675 75 62

(8) Fernando Verdasco DEFEATS Leonardo Mayer 62 36 63

(LL) Gastao Elias DEFEATS Guido Pella 64 57 75

Nicolas Jarry DEFEATS Guillermo Garcia-Lopez 63 763

Tennys Sandgren DEFEATS (Q) Roberto Carballes Baena 46 61 43 (RET)

Sei le partite in programma quest'oggi, suddivise tra campo centrale e campo n.1. Pablo Cuevas apre le danze al cospetto di Thiago Monteiro, presente grazie a una wild card, Monfils incrocia la racchetta con Zeballos. Per il francese, semifinale in Argentina e stop con Thiem. Secondo turno, invece, a Quito. Dominic Thiem giunge in Brasile dopo l'assolo a Buenos Aires. Titolo e conferma di un'attitudine perfetta al rosso. Inaugura il suo cammino con Lajovic, regolato in tre precedenti occasioni. Lo scorso anno, proprio a Rio, 62 75.

Diego Schwartzman - nel rettangolo di casa scivolone con Bedene - affronta Ruud, tra Delbonis e Vesely è braccio di ferro. Epilogo con l'unico azzurro in campo, Marco Cecchinato. W con Joao Domingues e Olivo per guadagnarsi il main draw, ostacolo Carreno Busta alle porte. Lo spagnolo è favorito, ma non è nel miglior momento. Male a Quito e in Argentina, disco rosso con Martin e Garcia Lopez, deve ancora decollare.

Il programma

QUADRA CENTRAL STARTS AT 4:30 PM (Italia +4)

1ST RD (WC) Thiago Monteiro VS (7) Pablo Cuevas

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Gael Monfils VS Horacio Zeballos

1ST RD Dusan Lajovic VS (2) Dominic Thiem

QUADRA 1 STARTS AT 4:30 PM

1ST RD (WC) Casper Ruud VS (6) Diego Schwartzman

1ST RD Jiri Vesely VS Federico Delbonis

1ST RD (Q) Marco Cecchinato VS (3) Pablo Carreno Busta