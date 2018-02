ATP Marsiglia, Travaglia sul Centrale

Squarcio d'azzurro sul veloce di Francia. L'Italia ottiene, nella giornata di lunedì, doppia soddisfazione. Thomas Fabbiano regola la wild card Auger Aliassime 63 64 e vola al secondo turno, regalandosi una delle prime gioie dell'anno. Stefano Travaglia, invece, ultima il percorso di qualificazione, gioca con concentrazione e intelligenza il doppio prolungamento e si sbarazza del pericoloso Maden. Travaglia approda così al tabellone principale, nella giornata odierna, sul centrale, primo esame al cospetto della WC Hugo Gaston. Approccio accomodante, può regalarsi un'altra tornata di gloria. Da segnalare, l'affermazione di Dzumhur ai danni di Kukushkin. Equilibrio assoluto per due set, il bosniaco decolla al terzo. Benneteau, con classe ed esperienza, rimanda Jaziri, mentre il main draw accoglie anche Bemelmans, Gombos e Ivashka.

Il programma odierno è piuttosto ricco, gli incontri, a livello di singolare, sono sei, cinque sul campo principale. Gli attori attesi osservano a debita distanza, pronti ad entrare in gioco dal secondo turno. Bautista Agut, Berdych, Pouille e Wawrinka godono infatti di un bye d'esordio.

ROUND OF 32

(7) Damir Dzumhur DEFEATS Mikhail Kukushkin 676 763 61

Julien Benneteau DEFEATS Malek Jaziri 64 63

Thomas Fabbiano DEFEATS (WC) Felix Auger-Aliassime 63 64

2ND ROUND QUALIFYING

(2) Ruben Bemelmans DEFEATS (8) Calvin Hemery 64 64

(5) Norbert Gombos DEFEATS (3) Sergiy Stakhovsky 64 62

(4) Stefano Travaglia DEFEATS (7) Yannick Maden 761 767

Ilya Ivashka DEFEATS Kenny De Schepper 63 64

COURT CENTRAL STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (8) Filip Krajinovic VS Joao Sousa

1ST RD (Q) Ruben Bemelmans VS (9) Karen Khachanov

1ST RD (WC) Hugo Gaston VS (Q) Stefano Travaglia

NOT BEFORE 7:00 PM

1ST RD Maximilian Marterer VS Gilles Simon

1ST RD Pierre-Hugues Herbert VS (Q) Norbert Gombos

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Laslo Djere VS (Q) Ilya Ivashka