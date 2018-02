Atp Marsiglia, i risultati della seconda giornata

Si disputa a Marsiglia l'unico torneo europeo della settimana, un Atp 250 che si svolge sul veloce indoor della città francese (terra rossa a Rio de Janeiro, cemento outdoor a Delray Beach). Continua il buon momento di Stefano Travaglia, azzurro numero centoventinove del ranking mondiale che, dopo aver superato le qualificazioni, è approdato oggi al secondo turno del tabellone principale, battendo la wild card di casa Hugo Gaston (17 anni, fuori dai primi mille Atp) con un doppio 6-2. Il prossimo avversario di Travaglia sarà il ceco Tomas Berdych, numero quattro del seeding, che ha usufruito di un bye al primo turno. Avanti anche il russo Karen Kachanov, che si è sbarazzato in due set del belga Ruben Bemelmans, la settimana scorsa travolto da Roger Federer a Rotterdam.

Vince il numero otto del tabellone, il serbo Filip Krajinovic, lo scorso anno finalista a Parigi-Bercy, in rimonta sul portoghese Joao Sousa. Nell'altro match della sessione diurna, successo del qualificato bielorusso Ilya Ivashka, in scioltezza su un altro giocatore serbo, Laslo Djere. In serata, il programma si completerà con le sfide che vedranno impegnati i due francesi Gilles Simon e Pierre-Hugues Herbert. Simon affronta il tedesco Maximilian Marterer, mentre Herbert è atteso dal qualificato slovacco Norbert Gombos. Domani esordio nel torneo di Lucas Pouille, vincitore a Montpellier, proprio contro il vincente tra Herbert e Gombos, mentre per i colori italiani sarà in campo Thomas Fabbiano, ieri vincitore contro il canadese Auger-Aliassime, impegnato contro il bosniaco Damir Dzmuhur. I risultati della seconda giornata di tennis a Marsiglia.

Bemelmans (Q) - Kachanov (9) 3-6 6-7(2)

Gaston (WC) - Travaglia 2-6 2-6

Krajinovic (8) - Sousa 3-6 6-4 6-4

Djere - Ivashka (Q) 3-6 1-6