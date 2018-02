ATP - Rio Open: fuori Cecchinato, oggi Monfils - Cilic

A Rio, si procede secondo l'ordine stabilito, avanzano le principali teste di serie. Dominic Thiem, secondo giocatore in loco per classifica, respinge Lajovic. L'austriaco evita pericolosi strascichi al tramonto del secondo. Carreno Busta si sbarazza invece del nostro Cecchinato. L'azzurro, proveniente dal labirinto di qualificazione, tiene botta in avvio, salvo sciogliersi con il trascorrere dei minuti. Schwartzman approfitta del ritiro di Casper Ruud, mentre Cuevas deve sudare non poco per reprimere Thiago Monteiro. Il tie-break del secondo segna l'ascesa di Cuevas. Monfils concede un set a Zeballos, Andujar ritrova brillantezza sul rosso e batte Melzer. Da segnalare, infine, le vittorie di Bedene, Delbonis e Kicker.

ROUND OF 32

(2) Dominic Thiem DEFEATS Dusan Lajovic 62 75

(3) Pablo Carreno Busta DEFEATS (Q) Marco Cecchinato 64 61

(6) Diego Schwartzman DEFEATS (WC) Casper Ruud 41 (RET)

(7) Pablo Cuevas DEFEATS (WC) Thiago Monteiro 675 7610 63

(PR) Pablo Andujar DEFEATS Gerald Melzer 75 62

Aljaz Bedene DEFEATS (PR) Andreas Haider-Maurer 75 60

Federico Delbonis DEFEATS Jiri Vesely 62 32 (RET)

Nicolas Kicker DEFEATS Victor Estrella Burgos 63 63

Gael Monfils DEFEATS Horacio Zeballos 75 36 75

Quest'oggi, si inizia alle 20.30 ora italiana, quattro incontri di singolare. Sul centrale, apertura con il derby argentino. Schwartzman sfida Delbonis. Fermata n.5, perfetta parità. Due partite qui a Rio, nel 2015 affermazione di Delbonis (ritiro nel corso del terzo di Diego), lo scorso anno replica di Schwartzman. La sessione serale ospita invece Cilic e Monfils. Incrocio intrigante, principi differenti. La forza di Cilic - servizio e colpi definitivi - impatta sull'esuberanza fisica di Monfils. I precedenti sono favorevoli al transalpino - 2-0, 2009 a Parigi - 2016 a Rio, nel corso delle Olimpiadi - così come la superficie. Cilic appare però superiore. Elias e Cuevas rifiniscono il programma sul rettangolo principale, sull'uno, invece, Ramos Vinolas - Jarry.

QUADRA CENTRAL STARTS AT 4:30 PM (Italia +4)

2ND RD Federico Delbonis VS (6) Diego Schwartzman

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (1) Marin Cilic VS Gael Monfils

2ND RD (LL) Gastao Elias VS (7) Pablo Cuevas

QUADRA 1 STARTS AT 4:30 PM

2ND RD (4) Albert Ramos-Vinolas VS Nicolas Jarry