ATP Delray Beach, Isner e Raonic sul Centrale

Juan Martin Del Potro apre con un successo la sua campagna americana. Sul veloce di Delray Beach, l'argentino liquida Chardy. In un confronto a stelle e strisce, Fritz batte il connazionale Querrey al prolungamento del terzo, mentre Isner - presente grazie a una wild card - deve rimediare a una partenza in difetto con Albot. Approccio positivo per Raonic - 61 75 a Albot - Shapovalov disinnesca il bombardiere Karlovic in due. Doppio tie-break, Opelka prevale su Harrison, Johnson sorvola Basilashvili.

ROUND OF 32

(2) Juan Martin del Potro DEFEATS Jeremy Chardy 62 64

Taylor Fritz DEFEATS (4) Sam Querrey 26 63 764

(6) WC John Isner DEFEATS Radu Albot 57 63 64

(9) Milos Raonic DEFEATS Taro Daniel 61 75

Jared Donaldson DEFEATS (LL) Peter Polansky 766 61

Evgeny Donskoy DEFEATS (LL) Darian King 64 62

Peter Gojowczyk DEFEATS Lukas Lacko 36 75 61

Steve Johnson DEFEATS Nikoloz Basilashvili 63 64

(WC) Reilly Opelka DEFEATS Ryan Harrison 765 766

Denis Shapovalov DEFEATS Ivo Karlovic 75 764

(Q) Franko Skugor DEFEATS (Q) Alexander Bublik 62 75

Mikhail Youzhny DEFEATS Dudi Sela 75 64

Quattro incontri di secondo turno nella giornata odierna. John Isner incrocia la racchetta con Gojowczyk. Torneo importante per il 32enne di Greensboro, fin qui in affanno. 1T a Auckland e Melbourne, prematuro KO a New York con Albot, deve trovare continuità su una superficie a lui amica. A seguire, Milos Raonic. Test probante per il canadese, chiamato a regolare Steve Johnson. Tre precedenti - datati 2014 - favorevoli a Raonic, piegato di recente da problemi fisici e scarsa fiducia. Scivolone con De Minaur a Brisbane, tonfo con Lacko a Melbourne, risalita complessa. Sock - prima testa di serie - affronta invece Opelka. Sull'uno, a rifinire il programma, Donskoy - Young.

NOT BEFORE 12:30 PM (Italia +6)

2ND RD Peter Gojowczyk VS (6) WC John Isner

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD Steve Johnson VS (9) Milos Raonic

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (1) Jack Sock VS (WC) Reilly Opelka

COURT 1 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Evgeny Donskoy VS Donald Young