ATP - Rio Open, Fognini trova Sandgren

A Rio, giornata di secondo turno. Sul campo centrale, apre la terza testa di serie, Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo affronta per la quarta volta in carriera Aljaz Bedene - è sotto 2-1, tre sfide su terra fin qui. Da ultimare, poi, il match tra Cilic e Monfils. Si riparte da una situazione favorevole al transalpino - 63 Monfils il primo set, siamo 66 nel secondo. Dominic Thiem, nella sessione serale, trova infine Andujar. Un solo precedente, qui a Rio nel 2016. 63 64 Thiem. L'austriaco è in striscia aperta da cinque partite, nel carniere anche il titolo maturato su questa superficie in Argentina.

Sul campo n.1, Fabio Fognini scruta la sorpresa di Melbourne, Tennys Sandgren. L'azzurro parte con i favori del pronostico, ma non sembra ancora al top sulla terra. Approccio faticoso con Bellucci, deve prestare attenzione. Verdasco rifinisce il programma con Kicker. Sul 2, il LL Elias impatta contro Cuevas.

Due sole partite ultimate ieri. Jarry cancella dal torneo un modesto Ramos Vinolas - 75 63 - Schwartzman, come prevedibile, regola agilmente Delbonis - 62 63.

QUADRA CENTRAL STARTS AT 4:30 PM (Italia +4 ore)

2ND RD Aljaz Bedene VS (3) Pablo Carreno Busta

FOLLOWED BY / TBF 3/6 6/6

2ND RD (1) Marin Cilic VS Gael Monfils

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (PR) Pablo Andujar VS (2) Dominic Thiem

QUADRA 1 STARTS AT 4:30 PM

NOT BEFORE 5:30 PM

2ND RD (5) Fabio Fognini VS Tennys Sandgren

2ND RD (8) Fernando Verdasco VS Nicolas Kicker

QUADRA 2 STARTS AT 4:30 PM

2ND RD (LL) Gastao Elias VS (7) Pablo Cuevas

ROUND OF 16

Nicolas Jarry DEFEATS (4) Albert Ramos-Vinolas 75 63

(6) Diego Schwartzman DEFEATS Federico Delbonis 62 63