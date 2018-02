ATP Delray Beach - Saltano Isner, Raonic e Sock

A Delray Beach, rivoluzione in corso. Jack Sock, prima testa di serie, si arrende al connazionale Opelka, presente grazie a una wild card, dopo un buon avvio. John Isner, al termine di un match condito da tre tie-break, consegna le armi a Gojowczyk. Infine, Milos Raonic, visibilmente in ritardo di condizione, cade al cospetto di Steve Johnson. A completare il quadro di ieri, l'affermazione di Donskoy con Young - 76 63.

Occorre tracciare ora nuove coordinate, nella giornata odierna sono in programma quattro incontri di secondo turno. Juan Martin Del Potro affronta Frances Tiafoe. Incrocio n.2 nel 2018, dopo la W conseguita dall'argentino all'Australian Open - nel 2017 sigillo di Delpo ad Acapulco. Tiafoe è reduce da un buon torneo a New York, può ben figurare.

Il Next Gen Chung, semifinalista a Melbourne, stop nel corso della semifinale con Federer, dopo un esordio così così con Norrie, attende il qualificato Skugor. Taylor Fritz - affermazione importante con Querrey - scruta il veterano Youzhny. Un incontro in archivio tra i due, a Cincinnati, nel 2016, vittoria del russo.

Apre la giornata Denis Shapovalov. Il talento canadese - 2T nel primo slam di stagione, disco rosso con Tsonga - fronteggia Donaldson. Alle spalle un match di livello con Ivo Karlovic, sempre temibile in un contesto veloce.

ROUND OF 16

(WC) Reilly Opelka DEFEATS (1) Jack Sock 46 75 63

Peter Gojowczyk DEFEATS (6) WC John Isner 763 674 765

Steve Johnson DEFEATS (9) Milos Raonic 62 64

Evgeny Donskoy DEFEATS Donald Young 766 63

NOT BEFORE 12:30 PM (Italia +6)

2ND RD Jared Donaldson VS Denis Shapovalov

NOT BEFORE 2:30 PM

2ND RD Mikhail Youzhny VS Taylor Fritz

NOT BEFORE 6:00 PM

2ND RD (8) Hyeon Chung VS (Q) Franko Skugor

NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD (WC) Frances Tiafoe VS (2) Juan Martin del Potro