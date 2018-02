Atp Marsiglia - Kachanov ai quarti, fuori Simon

Con i match di oggi il tabellone del torneo di Marsiglia, Atp 250 che si disputa nella città francese, si allinea ai quarti di finale, entrando dunque nel vivo della settimana. Il programma sul campo centrale si è aperto con la netta vittoria di Karen Kachanov sul tedesco Mischa Zverev, spazzato via con lo score di 6-2 6-1. Il ventunenne russo ha ora davanti a sè una grande opportunità per fare ulteriore strada a Marsiglia. Domani affronterà infatti in quarti il veterano francese Julien Benneteau (36 anni), che ieri ha piegato lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Tra russo e transalpino non ci sono precedenti. Eliminato Gilles Simon, che ha confermato tutte le difficoltà della sua stagione contro il serbo Filip Krajinovic, vincitore con lo score di 6-3 6-3. Per Krajinovic, lo scorso anno finalista a Parigi-Bercy, domani ci sarà un altro francese, Lucas Pouille, numero sedici al mondo e già trionfatore in patria a Montpellier due settimane fa.

Il tennis francese può però festeggiare per la vittoria di Nicolas Mahut, altro giocatore esperto, ormai principalmente dedito al doppio, che ha battuto in rimonta la testa di serie numero sei del tabellone, il lussemburghese Gilles Muller. Per Mahut il prossimo avversario sarà uno tra lo svizzero Stan Wawrinka e il sorprendente qualificato bielorusso Ilya Ivashka, in campo nel secondo match della sessione serale. Prima di loro, incroceranno le racchette l'azzurro Stefano Travaglia e il ceco Tomas Berdych, testa di serie numero quattro. Il vincitore di questa sfida affronterà in quarti di finale il bosniaco Damir Dzumhur, che ieri ha sconfitto l'italiano Thomas Fabbiano al tie-break del terzo set. I risultati della sessione diurna:

Zverev - Kachanov (9) 2-6 1-6

Krajinovic (8) - Simon 6-3 6-3

Muller (6) - Mahut 6-3 2-6 4-6