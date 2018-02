Atp Marsiglia, Kachanov e Pouille in semifinale

Va avanti, tra sorprese e conferme, l'Atp 250 di Marsiglia, torneo che si disputa sul veloce indoor della Provenza. Dopo il ritiro di ieri di Stan Wawrinka, testa di serie numero due, contro il qualificato bielorusso Ilya Ivashka, oggi è stato il turno di Damir Dzumhur, numero nove del seeding. Il bosniaco si è infatti arreso alla fine del primo set, perso al tie-break contro il ceco Tomas Berdych, ieri giustiziere dell'italiano Stefano Travaglia. Berdych approda così in semifinale senza convincere pienamente: domani affronterà il giovane russo Karen Kachanov, che con un doppio 6-4 si è sbarazzato del veterano francese Julien Benneteau. Un precedente tra i due, datato Roland Garros 2017, in cui fu il russo a imporsi in tre set.

Nella parte bassa del tabellone di Marsiglia prosegue la corsa di Lucas Pouille, testa di serie numero tre e già vincitore del torneo di Montpellier due settimane fa. Pouille, che oggi ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno, ha faticato contro il serbo Filip Krajinovic, numero otto del seeding. Dopo aver vinto il primo set al tie-break, Pouille si è infatti fatto sorprendere nel parziale successivo, perso per 6-3, per poi tornare in carreggiata e spuntarla al terzo con lo score di 6-4. Il suo avversario in semifinale sarà il vincente della sfida tra il connazionale Nicolas Mahut e il sempre più sorprendente qualificato bielorusso Ilya Ivashka, numero 193 del ranking mondiale (23 anni). I risultati dei quarti di finale di Marsiglia:

Benneteau - Kachanov (9) 4-6 4-6

Berdych (4) - Dzumhur (7) 7-6(4) ritiro

Krajinovic (8) - Pouille (3) 6-7(5) 6-3 4-6