ATP - Rio Open, Fognini a caccia della finale

Cadute eccellenti sul rosso di Rio. Dominic Thiem, per molti il favorito - per attitudine alla superficie e per recente percorso - inciampa nel sempreverde Verdasco e saluta la competizione. Divario netto, lo spagnolo chiude 6 giochi a 0 il secondo parziale. Monfils conferma invece condizione non eccezionale e si espone a un tennista solido come Schwartzman. In questo contesto si attesta Fabio Fognini. Altalena di emozioni, ennesimo avvio in difetto - tie-break Bedene a 3 - poi il ritorno, prepotente. A completare il quadro, il sigillo di Jarry, ormai interessante consuetudine a un livello medio-alto. Incatena Cuevas, si guadagna la semifinale.

Quest'oggi, Jarry, fatale a specialisti come Garcia Lopez e Ramos Vinolas, scende in campo alle 21 ora italiana con Schwartzman. L'argentino, in precedenza impegnato con Ruud - ritiro del norvegese nel corso del confronto - e Delbonis, sempre avere un lieve margine, attenzione però a sottovalutare il match. Attesa è poi la seconda partita, quella tra Fognini e Verdasco. Fabio è ormai completo, maturo. Semifinale sul veloce a Sydney, quarto turno a Melbourne, campagna sul rosso soddisfacente. Rischi reali con Bellucci e Sandgren, poi come detto Bedene. Talento al potere. Affronta per la sesta volta Verdasco, un'incollatura di margine per lo spagnolo. Nel 2017, a Shanghai, assolo Fognini. Nella "polvere", 2-0 Verdasco, ma occorre risalire al 2008 e al 2010. Contesa aperta, occasione per il 30enne di Sanremo.

Quarter-Finals

(8) Fernando Verdasco Defeats (2) Dominic Thiem 64 60

(5) Fabio Fognini Defeats Aljaz Bedene 673 63 61

(6) Diego Schwartzman Defeats Gael Monfils 63 64

Nicolas Jarry Defeats (7) Pablo Cuevas 75 63

Quadra Central Starts At 5:00 Pm (Italia +4)

SF (6) Diego Schwartzman VS Nicolas Jarry

SF (5) Fabio Fognini VS (8) Fernando Verdasco