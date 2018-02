ATP - Acapulco, il programma di giornata

La settimana ATP propone tre tornei, Acapulco è di certo quello più atteso. Rafa Nadal, ora n.2 della classifica, torna a calcare il rettangolo di gioco, deve replicare all'affondo di Federer, maturato sui campi di Rotterdam. Lo spagnolo non può ottenere con effetto immediato il ritorno in vetta, è a caccia soprattutto di buone sensazioni dal punto di vista fisico. In attesa del debutto del maiorchino, andiamo ad analizzare il programma odierno. Il settore maschile offre quattro partite, tre sulla Cancha Central, una sul Grand Stand Caliente. Partenza alle 16, ora locale, in Italia le 23.

John Isner, fermato da Gojowczyk a Delray Beach, affronta non prima delle 18 - da noi l'una di notte - il connazionale Ryan Harrison. Precedenti favorevoli a Big John - 6-2, W ad Atlanta nel 2017 - ma momento non positivo per il nativo di Greensboro. Nella corrente annata, una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte. L'eterno Ferrer incrocia poi la racchetta con Rublev. Atto secondo dopo la lotta di Melbourne, conclusasi con il successo in cinque del russo, favorito anche in Messico. Dopo la semi di Auckland, striscia negativa aperta per Ferrer. Rublev vanta la finale di Doha e due apparizioni ai quarti.

Kevin Anderson, breve stacco dopo il titolo di New York - atto conclusivo con Querrey, in precedenza affermazione con Nishikori - scruta Albot, stoppato a Delray da Isner, mentre sull'altro campo aprono le danze Basilashvili e Donaldson. Bilancio in equilibrio - 2-2 - nel 2017 2-0 Donaldson. Entrambi giungono qui dopo una breve campagna a Delray. Secondo turno per Donaldson - disco rosso con Shapovalov - primo per Basilashvili - fatale al georgiano Johnson.

Cancha Central Starts At 4:00 Pm

Not Before 6:00 Pm

1st Rd (8) John Isner VS Ryan Harrison

Not Before 8:00 Pm

1st Rd Andrey Rublev VS David Ferrer

1st Rd Radu Albot VS (5) Kevin Anderson

Grand Stand Caliente Starts At 4:00 Pm

1st Rd Nikoloz Basilashvili VS Jared Donaldson

2nd Round Qualifying

(5) Alexander Bublik Defeats (1) Taro Daniel 64 764

(2) Ricardas Berankis Defeats Kevin King 64 64

(3) Cameron Norrie Defeats (8) Denis Kudla 63 63

(4) Ernesto Escobedo Defeats (7) Mackenzie McDonald 75 762