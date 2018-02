ATP Dubai, il programma di lunedì

A Dubai, mancano diverse stelle di prime grandezza, orientate altrove o a riposo per ritrovare freschezza, ma il torneo resta interessante. A guidare il tabellone troviamo Dimitrov e Pouille, mentre nel main draw si fa spazio anche Fabbiano, chiamato nella giornata di domani a disinnescare Krajinovic. Il contingente azzurro è ridotto, Stefano Travaglia saluta infatti alle porte del tabellone principale, piegato dal lettone Gulbis in due set - 63 62.

Quest'oggi, incontri di primo turno, sei nel complesso. Philipp Kohlschreiber impugna la racchetta dopo il secondo turno di Rotterdam - caduta al cospetto di Federer - e sfida Gleb Sakharov, uzbeko di bandiera francese. Per Sakharov, terzo appuntamento, dopo le affermazioni in sede di qualificazione con Ram e Kavcic. Roberto Bautista Agut cerca immediato riscatto con Florian Mayer. Titolo a Auckland, poi ritorno nel guscio a Melbourne e Marsiglia. Due sconfitte al primo turno a minare fiducia e autostima. Contro il tedesco Florian Mayer sembra avere margine.

Il cipriota Baghdatis, presente grazie a una wild card, affronta Troicki. Partita n.9, 5-3 Baghdatis, vincente qui nel 2016. Lo scorso anno, a Istanbul, quindi sulla terra, 75 64 Troicki. Quarti a Sofia, poi una pausa per Marcos, secondo turno a Rotterdam per il serbo, KO con Berdych. L'alterno Paire ultima il programma del centrale con Nishioka, di recente visto a livello Challenger.

Sull'uno, Tsitsipas trova Kukushkin, Haase gioca invece con il qualificato Halys.

Centre Court Starts At 2:00 Pm

1st Rd (Q) Gleb Sakharov VS (6) Philipp Kohlschreiber

Not Before 4:00 Pm

1st Rd (3) Roberto Bautista Agut VS Florian Mayer

Not Before 7:00 Pm

1st Rd (WC) Marcos Baghdatis VS Viktor Troicki

1st Rd (PR) Yoshihito Nishioka VS Benoit Paire

Court 1 Starts At 2:00 Pm

1st Rd (WC) Stefanos Tsitsipas VS Mikhail Kukushkin

1st Rd Robin Haase VS (Q) Quentin Halys

2nd Round Qualifying

(7) Yannick Maden Defeats (2) Yuki Bhambri 61 61

(3) Quentin Halys Defeats (WC) Alexei Popyrin 765 64

(8) Gleb Sakharov Defeats (4) Blaz Kavcic 63 64

Ernests Gulbis Defeats (6) Stefano Travaglia 63 62