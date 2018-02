ATP - San Paolo, il programma di lunedì

In Sudamerica, la terra rossa continua a recitare ruolo primario. Il circuito maschile fa rotta verso San Paolo, si resta quindi in Brasile dopo il bel torneo di Rio, con Fognini abile a raggiungere la semifinale, prima dello stop con Verdasco. Il 30enne di Sanremo è atteso protagonista anche a San Paolo, beneficia, da seconda testa di serie, di un turno in meno. Entra in gioco dal secondo turno, attende Olivo o Joao Domingues, di fronte oggi sul campo n.1.

Gerald Melzer - 1T a Rio con Andujar - apre il programma odierno con Garcia Lopez - fermato nel medesimo torneo di Rio da Jarry. Scontro tra specialisti quello che coinvolge a seguire Delbonis e Carballes Baena. Entrambi vantano nella corrente stagione buoni risultati. Semifinale a Buenos Aires per l'argentino, stoppato da Bedene, titolo a Quito - W in finale con il connazionale Ramos Vinolas - per lo spagnolo. Per Carballes, dopo l'assolo in Ecuador, 1T a Buenos Aires e Rio, cerca di riprendere quota qui.

Leonardo Mayer gioca con Gastao Elias. Confronto in equilibrio lo scorso anno a Buenos Aires. 64 Mayer al terzo. A Rio, frenata con Verdasco per la quinta testa di serie, secondo turno con Cuevas per Elias, dopo il ripescaggio da LL. Infine, Berlocq - Wild e, come detto, Olivo - Domingues.

Centre Court Starts At 12:30 Pm (Italia +4)

1st Rd Gerald Melzer VS Guillermo Garcia-Lopez

1st Rd (8) Federico Delbonis VS Roberto Carballes Baena

1st Rd (5) Leonardo Mayer VS Gastao Elias

Not Before 7:30 Pm

1st Rd Carlos Berlocq VS (WC) Thiago Seyboth Wild

Court 1 Starts At 12:30 Pm

1st Rd (Q) Renzo Olivo VS (Q) Joao Domingues

